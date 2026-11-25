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सतत पर्यटन परियोजना के तहत लुंबिनी में साइकिल पर्यटन की शुरुआत की गई है। इसके लिए तीन अलग-अलग दूरी के साइकिल मार्ग विकसित किए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य पर्यटकों को धार्मिक स्थलों के साथ गांवों की पुरानी बस्तियों, मठों, तालाबों, खेतों और स्थानीय संस्कृति से जोड़ना है। लुंबिनी होटल एसोसिएशन और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े अन्य पक्षों की पहल पर शुरू किए गए इस अभियान से लुंबिनी और आसपास के विस्तृत क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।इससे धार्मिक पर्यटन के साथ प्रकृति, संस्कृति और ग्रामीण जीवन पर आधारित पर्यटन को भी नई पहचान मिल सकती है। नेपाल पर्यटन बोर्ड के वरिष्ठ प्रबंधक खड्ग विक्रम शाह ने कहा कि पर्यटन विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय लोगों की आजीविका और समुदाय को सीधे लाभ पहुंचाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लुंबिनी विकास कोष की उपाध्यक्ष एनी छोइंग डोल्मा ने कहा कि भविष्य में श्रद्धालु साइकिल का उपयोग कर तीर्थस्थलों तक पहुंच सकें तो इससे पर्यावरण को स्वच्छ व शांत बनाए रखने में मदद मिलेगी। लुंबिनी से तीन साइकिल मार्ग विकसित किए गए हैं। इनमें पहला मैत्री मार्ग आठ किलोमीटर लंबा है, जिसे पूरा करने में करीब दो से तीन घंटे लगेंगे। इस मार्ग पर पर्यटक मंदिरों, तालाबों, खेतों और ग्रामीण बस्तियों को देख सकेंगे।