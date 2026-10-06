फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   This joint initiative has been taken by the Panchayati Raj Department and the Police Administration.This joint initiative has been taken by the Panchayati Raj Department and the Police Administration.

Maharajganj News: शक्ति के दायरे में आएगी 882 ग्राम पंचायतों की आधी आबादी

Tue, 06 Oct 2026 02:01 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 02:01 AM IST
विज्ञापन
This joint initiative has been taken by the Panchayati Raj Department and the Police Administration.This joint initiative has been taken by the Panchayati Raj Department and the Police Administration.
महराजगंज। जिले की 882 ग्राम पंचायतों में महिला शक्ति मंच गठित किए जाएंगे। इनका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को अपनी समस्याओं के लिए साझा मंच प्रदान करना है। जागरूकता का जिम्मा संबंधित थानाक्षेत्र के मिशन शक्ति केंद्र संभालेंगे।
विज्ञापन

यह मंच गांव में संवाद का साझा स्थान बनेगा। यहां घरेलू हिंसा, छेड़छाड़, उत्पीड़न और साइबर अपराध जैसे मामलों पर चर्चा होगी। महिलाओं को शिकायत करने और कानूनी सहायता पाने का रास्ता बताया जाएगा।
विज्ञापन

पंचायती राज विभाग और पुलिस प्रशासन ने यह साझा पहल की है। खास जोर उन महिलाओं को जोड़ने पर है जो सामाजिक संकोच के कारण अपनी परेशानी सामने नहीं रख पातीं। मंच पर बातचीत से उन्हें अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा। इससे गांव में जागरूकता का दायरा बढ़ेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


सरकारी योजनाओं और साइबर सुरक्षा की मिलेगी जानकारी
महिलाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया और संबंधित विभाग तक पहुंचने का तरीका बताया जाएगा। साइबर ठगी से बचाव के उपाय और ठगी होने पर तत्काल शिकायत करने की प्रक्रिया भी समझाई जाएगी।

बोलीं डीपीआरओमहिला सुरक्षा में जागरूकता की बड़ी भूमिका है। महिलाओं को अपने अधिकारों और सहायता के माध्यमों की जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए ग्राम पंचायत वार शक्ति मंच गठित किया जाएगा।

-श्रेया मिश्रा, डीपीआरओ

बोले एसपीमहिला सुरक्षा, अधिकार, स्वास्थ्य और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए प्रत्येक थाना में मिशन शक्ति केंद्र स्थापित हैं। इनके माध्यम से जगरूकता कार्यक्रम निरंतर आयोजित होते हैं। गांव में गठित होने वाले शक्ति मंच भी इनके जागरूकता दायरे में शामिल होंगे।
- सिद्धार्थ, एएसपी, महराजगंज।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें