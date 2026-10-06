Maharajganj News: शक्ति के दायरे में आएगी 882 ग्राम पंचायतों की आधी आबादी

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यह मंच गांव में संवाद का साझा स्थान बनेगा। यहां घरेलू हिंसा, छेड़छाड़, उत्पीड़न और साइबर अपराध जैसे मामलों पर चर्चा होगी। महिलाओं को शिकायत करने और कानूनी सहायता पाने का रास्ता बताया जाएगा।पंचायती राज विभाग और पुलिस प्रशासन ने यह साझा पहल की है। खास जोर उन महिलाओं को जोड़ने पर है जो सामाजिक संकोच के कारण अपनी परेशानी सामने नहीं रख पातीं। मंच पर बातचीत से उन्हें अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा। इससे गांव में जागरूकता का दायरा बढ़ेगा।सरकारी योजनाओं और साइबर सुरक्षा की मिलेगी जानकारीमहिलाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया और संबंधित विभाग तक पहुंचने का तरीका बताया जाएगा। साइबर ठगी से बचाव के उपाय और ठगी होने पर तत्काल शिकायत करने की प्रक्रिया भी समझाई जाएगी।