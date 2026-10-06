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Maharajganj News: पांच सूत्रीय मांगों को लेकर एएनएम का धरना 15वें दिन भी जारी

Tue, 06 Oct 2026 01:57 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:57 AM IST
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The protesting ANM workers submitted a memorandum of five-point demands addressed to the Chief Minister.
प्रदर्शन करतीं एएनएम। 
परसामलिक। नौतनवा ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रतनपुर में पांच सूत्रीय मांगों को लेकर एएनएम कार्यकर्त्रियों का अनिश्चितकालीन धरना सोमवार को 15वें दिन भी जारी रहा। कार्य बहिष्कार कर धरने पर बैठी एएनएम कार्यकर्ताओं ने कहा कि मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा।
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धरना दे रहीं एएनएम कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित पांच सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा है। इसमें संविदा एएनएम को अनुभव के आधार पर नियमित कर राज्यकर्मी का दर्जा देने, एएनएम पद के लिए आयु सीमा में छूट देने, समान कार्य के लिए समान वेतन लागू करने, कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने और गृह जनपद में स्थानांतरण करने की मांग शामिल है।
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एएनएम कार्यकर्ताओं का कहना है कि लंबे समय से उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मांगों के समर्थन में वे शांतिपूर्वक धरना-प्रदर्शन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी सभी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक कार्य बहिष्कार के साथ धरना जारी रहेगा।
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धरने के दौरान इंदिरा जाट, अंजली, सरिता, माया यादव, कंचन, पूनम जायसवाल, रामकुमारी, शकुंतला, शशिकला, ममता गुप्ता, रीतू प्रजापति, उमाकांति, मधु, लीलावती, शुभांगी, चंद्रावती और उर्मिला आदि मौजूद रहीं।
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