Maharajganj News: पांच सूत्रीय मांगों को लेकर एएनएम का धरना 15वें दिन भी जारी

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धरना दे रहीं एएनएम कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित पांच सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा है। इसमें संविदा एएनएम को अनुभव के आधार पर नियमित कर राज्यकर्मी का दर्जा देने, एएनएम पद के लिए आयु सीमा में छूट देने, समान कार्य के लिए समान वेतन लागू करने, कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने और गृह जनपद में स्थानांतरण करने की मांग शामिल है।एएनएम कार्यकर्ताओं का कहना है कि लंबे समय से उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मांगों के समर्थन में वे शांतिपूर्वक धरना-प्रदर्शन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी सभी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक कार्य बहिष्कार के साथ धरना जारी रहेगा।धरने के दौरान इंदिरा जाट, अंजली, सरिता, माया यादव, कंचन, पूनम जायसवाल, रामकुमारी, शकुंतला, शशिकला, ममता गुप्ता, रीतू प्रजापति, उमाकांति, मधु, लीलावती, शुभांगी, चंद्रावती और उर्मिला आदि मौजूद रहीं।