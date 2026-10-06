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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   SP workers urged to join the Save Vote, Save Country, Save Democracy foot march on October 8.

Maharajganj News: बूथ प्रबंधन मजबूत कर चुनाव की तैयारी में जुटें कार्यकर्ता

Tue, 06 Oct 2026 02:03 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 02:03 AM IST
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SP workers urged to join the Save Vote, Save Country, Save Democracy foot march on October 8.
महराजगंज। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सोमवार को जिला कार्यकारिणी की मासिक बैठक हुई। अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष विद्यासागर यादव ने सभी कार्यकर्ताओं से बूथ प्रबंधन मजबूत कर चुनाव की तैयारी में जुटने का आह्वान किया।
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बैठक में आठ अक्तूबर को प्रस्तावित ‘वोट बचाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ’ पैदल मार्च को सफल बनाने पर चर्चा की गई। जिलाध्यक्ष विद्यासागर यादव ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बूथ कमेटियों का सत्यापन कर संगठन मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंनेने लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर आवाज बुलंद करने का आह्वान किया।
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बैठक को पूर्व विधायक श्रीपति आजाद, पूर्व जिलाध्यक्ष राजेश यादव, आमिर हुसैन, बिंद्रेश कनौजिया, दिलीप शुक्ल, अमरनाथ लल्ला यादव, देवेंद्र प्रताप शाही, राम निवास यादव, यज्ञदत्त पासवान, दीपू यादव, सुमन ओझा, नौशाद आलम, अर्जुन यादव, रामकृपाल चौरसिया और शत्रुघ्न कनौजिया ने भी संबोधित किया।
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