Maharajganj News: पटाखों के दाम 20 प्रतिशत तक बढ़े, फिर भी बाजार में उमड़ी भीड़

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बच्चों के लिए फुलझड़ी, अनार, चकरी और पॉप-पॉप पहली पसंद बने हुए हैं, जबकि बड़े स्काई शॉट, रॉकेट और बड़े अनार खरीद रहे हैं। दुकानदारों के अनुसार इस बार ग्रीन पटाखों की मांग भी बढ़ी है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए लोग कम धुआं और कम आवाज वाले पटाखों को प्राथमिकता दे रहे हैं। धनतेरस पर बिक्री सामान्य रही, जबकि दीपावली तक इसमें और तेजी आने की उम्मीद है।पटाखों के दाम में 10 से 20 प्रतिशत तक की बढ़ोतरीपीजी कॉलेज मैदान में लगे पटाखा बाजार में इस बार विभिन्न पटाखों की कीमतें पिछले साल के मुकाबले बढ़ी हैं। फुलझड़ी 40 से 120 रुपये पैकेट, अनार 80 से 250 रुपये, चकरी 60 से 180 रुपये और रॉकेट 100 से 300 रुपये में बिक रहे हैं। वहीं स्काई शॉट की कीमत 500 से 1500 रुपये तक है। पॉप-पॉप 30 रुपये और बम 50 से 200 रुपये प्रति डिब्बा बिक रहा है।अधिकारियों ने जांचे सुरक्षा इंतजामशुक्रवार को सीओ सदर अंकुर गौतम और तहसीलदार पंकज शाही ने पुलिस बल के साथ पीजी कॉलेज मैदान में लगी पटाखा दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अग्निशमन उपकरणों और सुरक्षा संबंधी अन्य व्यवस्थाओं की जांच की। अधिकारियों ने दुकानदारों को प्रत्येक दुकान पर बालू, पानी और अग्निशमन यंत्र रखने, दुकानों के बीच पर्याप्त दूरी बनाए रखने तथा ज्वलनशील पदार्थों को सुरक्षित स्थान पर रखने के निर्देश दिए। साथ ही लाइसेंस के अनुसार ही पटाखों का भंडारण करने और दुकानों पर मूल्य सूची लगाने को कहा, ताकि ग्राहकों से निर्धारित कीमत से अधिक वसूली न हो। सीओ सदर ने कहा कि पटाखा बाजार में सुरक्षा मानकों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। भीड़ नियंत्रण के लिए मैदान में पुलिस बल तैनात किया गया है और बैरिकेडिंग भी कराई गई है। तहसीलदार ने बताया कि प्रशासन की ओर से निर्धारित शर्तों का पालन कराया जा रहा है। दुकानदारों को सुरक्षा के साथ निर्धारित दर पर पटाखे बेचने के निर्देश दिए गए हैं।धनतेरस पर जिले में 50 बैनामे, महराजगंज में सबसे अधिक रजिस्ट्रीमहराजगंज। धनतेरस पर जमीन और संपत्ति की खरीदारी में भी लोगों ने रुचि दिखाई। जिले की तीनों तहसीलों में शुक्रवार को कुल 51 बैनामे दर्ज किए गए। इनमें महराजगंज तहसील में सबसे अधिक 31, नौतनवां में 11 और फरेंदा में आठ बैनामे हुए। नौतनवां के उपनिबंधक राकेश कुमार ने बताया कि उनके कार्यालय में कुल 11 दस्तावेज पंजीकृत हुए। इनमें आठ आम लोगों के बैनामे, एक सरकारी बैनामा और दो वसीयत शामिल हैं।