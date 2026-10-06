Maharajganj News: बृजमनगंज में चाय की गुमटी से नकदी और सामान चोरी

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पीड़ित प्रदीप ने पुलिस को तहरीर दी है। उसने बताया कि भुवही पुल के पास उसकी चाय और मिठाई की दुकान है। अज्ञात चोरों ने लकड़ी की गुमटी का टिन का दरवाजा तोड़ा। वे अंदर रखा सामान उठा ले गए। चोरी की जानकारी प्रदीप को सोमवार सुबह दुकान पहुंचने पर हुई। उसने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है।इस संबंध में एसओ बृजमनगंज मदन मोहन मिश्र ने बताया उन्हें घटना की जानकारी नहीं है। तहरीर मिलने पर मामले की जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। संवाद