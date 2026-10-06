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Maharajganj News: खुले में शराब पीने वालों पर पुलिस की कार्रवाई, 1351 का चालान

Tue, 06 Oct 2026 01:51 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:51 AM IST
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Police launched a campaign in various police station areas
महराजगंज। खुले में शराब पीने वालों के खिलाफ पुलिस ने रविवार देर रात जिलेभर में अभियान चलाया। सभी थाना क्षेत्रों में शराब की दुकानों के आसपास, बाजारों, चौराहों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चेकिंग की गई। अभियान के दौरान 123 स्थानों की जांच कर 1351 लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई।
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पुलिस टीमों ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन कर रहे लोगों को पकड़ा और उन्हें भविष्य में ऐसा नहीं करने की हिदायत दी। पुलिस के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने से कई बार विवाद की स्थिति बनने के साथ शांति व्यवस्था प्रभावित होती है। इसे देखते हुए शराब की दुकानों के आसपास निगरानी बढ़ाई गई है।
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अभियान के दौरान लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन न करने के लिए जागरूक भी किया गया। पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेंगे।
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