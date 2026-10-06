Maharajganj News: सोनौली में ई-रिक्शा ट्रक से टकराया, चालक सुरक्षित

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स्थानीय लोगों के अनुसार, बाजार में फल-सब्जी के ठेले सड़क तक लगे होने से मार्ग संकरा हो गया है। लोगों ने अतिक्रमण हटाने और ई-रिक्शों की रफ्तार पर नियंत्रण लगाने की मांग की है। एसआई शक्ति सिंह ने बताया कि तत्काल यातायात व्यवस्था सामान्य कर दी गई। संवाद

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सोनौली। कस्बे के रामजानकी चौक पर सोमवार सुबह तेज रफ्तार ई-रिक्शा आगे चल रहे ट्रक से टकरा गया। हादसे में ई-रिक्शा क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि चालक छोटू बाल-बाल बच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने यातायात व्यवस्था संभाली।