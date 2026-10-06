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Maharajganj News: ठूठीबारी में चंद्र्रशेखर संरक्षक, लक्ष्मीपुर में सुरेंद्र बने अध्यक्ष

Tue, 06 Oct 2026 02:02 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 02:02 AM IST
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Nomination of business officials in Thuthibari and Laxmipur Khurd
ठूठीबारी। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में सोमवार को ठूठीबारी कस्बे और लक्ष्मीपुर खुर्द में व्यापार मंडल की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। जिला अध्यक्ष फूलचंद अग्रवाल और प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र जायसवाल की मौजूदगी में व्यापारियों की सहमति से पदाधिकारियों का मनोनयन हुआ।
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ठूठीबारी में पूर्व मनोनीत अध्यक्ष अजय जायसवाल की सहमति से कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। चंद्रशेखर निगम को संरक्षक, आदित्य पटवा को महामंत्री, अमित निगम, अंकित निगम व अग्निवेश वर्मा को उपाध्यक्ष, आत्मा कसौधन को कोषाध्यक्ष, दीपू निगम को मंत्री और संदीप निगम व विप्लव मद्धेशिया को मीडिया प्रभारी बनाया गया। अनुज, उमेश, विजय, बासुकी, सजनलाल और विपिन कसौधन को कार्यकारिणी सदस्य की जिम्मेदारी दी गई।
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वहीं लक्ष्मीपुर खुर्द में किराना व्यवसायी सुरेंद्र रौनियार को अध्यक्ष, संतोष निगम को उपाध्यक्ष, मिथिलेश कुमार को महामंत्री, राजू को कोषाध्यक्ष, आशुतोष मिश्रा को मीडिया प्रभारी और सुरेंद्र निगम को संगठन मंत्री मनोनीत किया गया।
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कार्यकारिणी गठन के बाद नवनियुक्त पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। जिला अध्यक्ष फूलचंद अग्रवाल ने कहा कि व्यापारियों की समस्याओं के समाधान और उनके हितों की रक्षा के लिए संगठन लगातार प्रयासरत है।
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