फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Neither barricading nor warning boards, no solution found even after complaints

Maharajganj News: 23 दिन से खुला पड़ा आठ फीट गहरा गड्ढा, जिम्मेदार बेपरवाह

Tue, 06 Oct 2026 01:57 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:57 AM IST
विज्ञापन
Neither barricading nor warning boards, no solution found even after complaints
निचलौल। नगर के मुख्य तिराहे पर सड़क किनारे करीब आठ फीट गहरा गड्ढा 23 दिन से खुला पड़ा है। गड्ढे में पानी भरा होने के कारण इसकी वास्तविक गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल है। व्यस्त मुख्य मार्ग पर खुले इस गड्ढे के बावजूद सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं।
विज्ञापन




सुरक्षा के लिए न तो बैरिकेडिंग की गई है और न ही कोई चेतावनी बोर्ड लगाया गया है। दिनभर राहगीरों और वाहनों की आवाजाही लगी रहती है, जिससे खतरा बना रहता है। रात में रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था न होने से यह खतरा और भी बढ़ जाता है। नगर के दुर्गा, अखिलेश, शकर और राकेश ने इस स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। सोहन और हरी लाल ने बताया कि गड्ढे की समस्या को लेकर नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी से कई बार शिकायत की गई है। नगर पंचायत अध्यक्ष शिवनाथ मद्धेशिया ने भी संबंधित विभाग से शिकायत करने की बात कही है। इसके बावजूद मौके पर सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए हैं। लोगों ने मांग की है कि गड्ढे को तत्काल भरवाया जाए। उन्होंने मजबूत बैरिकेडिंग और प्रकाश की व्यवस्था करने की भी मांग की है। यह कदम किसी बड़े हादसे से बचने के लिए आवश्यक है।
विज्ञापन




नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी विकास कुमार ने बताया कि एमएच-730 एस पर एक कंपनी द्वारा कार्य कराया जा रहा है। नाले की खुदाई के दौरान पानी की पाइपलाइन फट गई थी। इसी वजह से गड्ढे में नगर पंचायत का पानी भर रहा है। विकास कुमार ने यह भी बताया कि नगर पंचायत की ओर से जल्द ही मरम्मत कार्य कराया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed