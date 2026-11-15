Maharajganj News: छठ की खरीदारी को उमड़ी भीड़, जाम में जकड़ा निचलौल

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शनिवार को बाल दिवस के कार्यक्रमों के बाद दोपहर दो से चार बजे के बीच स्कूलों की छुट्टी हुई तो सड़कों पर वाहनों का दबाव और बढ़ गया। मेन तिराहा से कटरा चौराहा होते हुए मंडी तक और अस्पताल रोड, थाना रोड व तहसील चौराहे पर वाहनों की लंबी कतार लगी रही। बाइक और साइकिल सवारों के साथ पैदल राहगीरों को भी परेशानी उठानी पड़ी। बड़े वाहन भी जाम में फंसे रहे। पुलिसकर्मियों ने चौक-चौराहों पर यातायात संभालने के लिए मशक्कत की।नगर निवासी विनोद यादव ने कहा कि त्योहारों पर अस्थायी दुकानों के लिए अलग स्थान निर्धारित होना चाहिए। शिवपूजन गुप्ता ने बताया कि दस मिनट का सफर तय करने में एक घंटे से अधिक समय लग गया। जाम से कारोबार भी प्रभावित हुआ।इस संबंध में थाना प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र कुमार राय ने बताया कि छठ पर्व पर अतिरिक्त दुकानें लगने से भीड़ बढ़ी और जाम की स्थिति बनी। पुलिस टीम ने विभिन्न स्थानों पर मोर्चा संभालकर यातायात सुचारु कराया।