काठमांडू एयरपोर्ट: 4.8 किलो गांजे के साथ भारतीय युवक गिरफ्तार; दो चीनी महिलाओं से 2.3 किलो संदिग्ध सोना बरामद
काठमांडू स्थित त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल पर मादक पदार्थ और सोने की तस्करी के दो मामले सामने आए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने 4.8 किलोग्राम थाई गांजे के साथ केरल निवासी एक भारतीय युवक को गिरफ्तार किया। वहीं, हांगकांग से पहुंची दो चीनी महिलाओं के पास से 2.348 किलोग्राम पीला अर्धठोस पदार्थ बरामद हुआ है, जिसके सोना होने की आशंका है।
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नेपाल की राजधानी काठमांडू स्थित त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल पर मादक पदार्थ और सोने की तस्करी के दो अलग-अलग मामले सामने आए हैं। सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई में एक भारतीय युवक और दो चीनी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। युवक के पास से 4.8 किलोग्राम थाई गांजा, जबकि दोनों महिलाओं के पास से 2 किलो 348 ग्राम सोना अर्धठोस पदार्थ बरामद हुआ है। महिलाओं के पास मिले पदार्थ के सोना होने की आशंका है, हालांकि इसकी वास्तविक प्रकृति की पुष्टि जांच के बाद होगी।
केरल का नौशाद गिरफ्तार
नेपाल पुलिस के अनुसार, हवाई मार्ग से नेपाल पहुंचने वाले संदिग्ध यात्रियों की निगरानी के दौरान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की हवाई अड्डा शाखा की टीम ने केरल के मुलरिया निवासी 29 वर्षीय अब्दुल नौशाद को गिरफ्तार किया। वह थाईलैंड से मलेशिया के कुआलालंपुर होते हुए बाटिक एयर की उड़ान संख्या ओडी-182 से काठमांडू पहुंचा था और भारत मे आने की योजना थी। तलाशी के दौरान उसके पास से 4.8 किलोग्राम थाई गांजा बरामद हुआ। ब्यूरो मामले की आगे जांच कर रहा है।