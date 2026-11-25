{"_id":"6b06e1e5008bf741e6033392","slug":"kathmandu-airport-busts-drug-and-gold-smuggling-racket-three-arrested-2026-11-25","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"काठमांडू एयरपोर्ट: 4.8 किलो गांजे के साथ भारतीय युवक गिरफ्तार; दो चीनी महिलाओं से 2.3 किलो संदिग्ध सोना बरामद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नेपाल की राजधानी काठमांडू स्थित त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल पर मादक पदार्थ और सोने की तस्करी के दो अलग-अलग मामले सामने आए हैं। सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई में एक भारतीय युवक और दो चीनी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। युवक के पास से 4.8 किलोग्राम थाई गांजा, जबकि दोनों महिलाओं के पास से 2 किलो 348 ग्राम सोना अर्धठोस पदार्थ बरामद हुआ है। महिलाओं के पास मिले पदार्थ के सोना होने की आशंका है, हालांकि इसकी वास्तविक प्रकृति की पुष्टि जांच के बाद होगी। विज्ञापन

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केरल का नौशाद गिरफ्तार नेपाल पुलिस के अनुसार, हवाई मार्ग से नेपाल पहुंचने वाले संदिग्ध यात्रियों की निगरानी के दौरान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की हवाई अड्डा शाखा की टीम ने केरल के मुलरिया निवासी 29 वर्षीय अब्दुल नौशाद को गिरफ्तार किया। वह थाईलैंड से मलेशिया के कुआलालंपुर होते हुए बाटिक एयर की उड़ान संख्या ओडी-182 से काठमांडू पहुंचा था और भारत मे आने की योजना थी। तलाशी के दौरान उसके पास से 4.8 किलोग्राम थाई गांजा बरामद हुआ। ब्यूरो मामले की आगे जांच कर रहा है।

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दो चीनी महिलाएं भी पकड़ी गईं वहीं, दूसरी कार्रवाई में हांगकांग से कैथे पैसिफिक एयरलाइंस की उड़ान से काठमांडू पहुंची दो चीनी महिलाओं को पकड़ा गया। विमानस्थल सुरक्षा कार्यालय की टीम ने संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर तलाशी ली तो प्लास्टिक में लिपटे आठ गोलाकार अर्धठोस टुकड़े बरामद हुए। आरोप है कि दोनों महिलाओं ने इन्हें मलद्वार और अंतर्वस्त्र में छिपा रखा था। गिरफ्तार महिलाओं की पहचान चीन के ग्वांगडोंग निवासी 45 वर्षीय लिन लिना और 35 वर्षीय लिन सिनपिंग के रूप में हुई है।

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