Maharajganj News: तस्करों ने पकड़ी दीक्षित में काटे गए सागौन के छह पेड़ काटे

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मौके पर कटे हुए पेड़ तो नहीं मिले लेकिन जमीन में उनकी जड़ें मौजूद मिलीं। निरीक्षण के दौरान सागौन के छह पेड़ों की जड़ें मिलने से कटान की पुष्टि हुई। वन विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विभागीय कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है।जानकारी के अनुसार, पकड़ी दीक्षित ग्राम सभा में पिछले दो दिनों से पेड़ों की कटान का सिलसिला चल रहा था। स्थानीय स्तर पर इसकी चर्चा होने के बाद मामला वन विभाग तक पहुंचा। रविवार को सूचना मिलने पर विभागीय टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की। स्थानीय स्तर पर पेड़ों की कटान को लेकर सवाल उठ रहे हैं।लोगों का कहना है कि दो दिनों तक पेड़ों की कटाई कैसे होती रही और इसकी जानकारी जिम्मेदार विभागीय कर्मचारियों को समय रहते क्यों नहीं हो सकी। वहीं, कटाई के बाद पेड़ों की लकड़ी कहां ले जाई गई, यह भी जांच का विषय है। फिलहाल वन विभाग की टीम ने मौके पर मिले साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है।वन क्षेत्राधिकारी सत्य प्रकाश चौरसिया ने बताया कि फॉरेस्टर की ओर से मौके का स्थलीय निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान सागौन के छह पेड़ों की जड़ें पाई गई हैं। मामले में आवश्यक विभागीय कार्रवाई की जाएगी।