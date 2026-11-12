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Maharajganj News: किर्गिस्तान वीजा के नाम पर 2 लाख 25 हजार ठगे, प्राथमिकी दर्ज

Thu, 12 Nov 2026 02:09 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 02:09 AM IST
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Case from the Ghughli police station area; the accused is issuing threats instead of making payment.
भिटौली। घुघली थाना क्षेत्र में विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है। एक युवक से किर्गिस्तान का वर्किंग वीजा दिलाने के बहाने 2 लाख 25 हजार रुपये ठग लिए गए। पैसा वापस मांगने पर पीड़ित को जान से मारने की धमकी देकर घर से भगा दिया गया।
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पीड़ित की तहरीर पर घुघली थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पीड़ित आसिफ अली बलिया के कोटवारी बाजार का निवासी है। वह वर्तमान में नोएडा में एक निजी कंपनी में काम करता है। करीब एक वर्ष पहले आसिफ का परिचय रूपेश तिवारी ने सिद्धार्थ पाण्डेय से कराया था। सिद्धार्थ पांडेय घुघली के मठिया, पचरुखिया का रहने वाला है। रूपेश और आसिफ एक साथ काम करते थे, इसलिए आसिफ ने सिद्धार्थ पर भरोसा किया। सिद्धार्थ ने आसिफ को किर्गिस्तान का वर्किंग वीजा दिलाने का विश्वास दिलाया था। इसके लिए 2 लाख 25 हजार रुपये की मांग की गई थी।
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आसिफ ने 1 लाख 70 हजार रुपये यूपीआई के माध्यम से भेजे थे। शेष रकम उसने नकद दी थी। पैसा मिलने के बाद भी सिद्धार्थ ने आसिफ को किर्गिस्तान नहीं भेजा। काफी समय तक इंतजार करने के बाद आसिफ ने पैसा वापस मांगा। वह रूपेश तिवारी के साथ सिद्धार्थ के घर गया था। आरोप है कि वहां उसे जान-माल की धमकी देकर घर से खदेड़ दिया गया। निराश होकर आसिफ ने घुघली थाने में प्रार्थना पत्र दिया।
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प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार सिंह ने मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आसिफ अली की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपी सिद्धार्थ की तलाश की जा रही है।
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