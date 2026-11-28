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विशेषज्ञों ने कहा कि खेती की लागत कम करने और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाना चाहिए। धान की कटाई के बाद पराली जलाने के बजाय उसका उचित प्रबंधन कर जैविक खाद के रूप में उपयोग करना जरूरी है।केंद्र के अध्यक्ष डॉ. आरके सिंह ने कहा कि पराली जलाने से पर्यावरण प्रदूषित होने के साथ मिट्टी की उर्वरता और मानव स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। किसानों को फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन करना चाहिए। डॉ. अजय ने बताया कि फसल अवशेषों से तैयार जैविक खाद के इस्तेमाल से मिट्टी में जैविक कार्बन और पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है।प्रशिक्षण के दौरान वैज्ञानिक अनुराग कुमार और डॉ. दीपक कुमार सिंह ने जीरो टिलेज मशीन से गेहूं की बोआई की तकनीक समझाई। उन्होंने बताया कि धान की कटाई के बाद बिना जुताई किए सीधे गेहूं की बोआई करने से 10 से 15 दिन का समय बचता है। इससे खेत की नमी भी सुरक्षित रहती है और प्रति हेक्टेयर करीब 2500 से 3000 रुपये तक लागत कम होती है।