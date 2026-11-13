Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Alleging that the Nautanwa police failed to take action, a plea for justice was made to the Circle Officer

Maharajganj News: थाने में सुनवाई नहीं हुई तो लोगों ने घेरा सीओ कार्यालय

Fri, 13 Nov 2026 02:16 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:16 AM IST
विज्ञापन
Alleging that the Nautanwa police failed to take action, a plea for justice was made to the Circle Officer
नौतनवा। कस्बे के बिस्मिल नगर वार्ड निवासी हरिराम को मारने-पीटने के मामले अब तक कोई कार्रवाई न होने से पीड़ित परिवार और वार्ड के लोग आक्रोशित हैं। बृहस्पतिवार की सुबह लोगों ने सीओ कार्यालय का घेराव किया। उन्होंने नौतनवा पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए सीओ से न्याय की फरियाद की।
विज्ञापन

भाजपा नेता जितेंद्र जायसवाल के नेतृत्व में पहुंचे लोगों ने बताया कि रविवार की रात करीब आठ बजे हरिराम मालवीय नगर वार्ड के रास्ते मिठाई लेकर अपने घर लौट रहे थे। कुछ लोग रास्ते में ही पटाखा फोड़ रहे थे। आरोप है कि जाने के लिए रास्ता छोड़ने की बात कहने पर वे लोग आवेश में आ गए और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली देने लगे। विरोध करने पर धारदार हथियार से मारपीट कर घायल कर दिया। पीड़ित ने थाने में तहरीर दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
विज्ञापन

लोग इस मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे थे। जितेंद्र जायसवाल ने सीओ को कार्रवाई न होने पर लोगों के साथ धरना-प्रदर्शन को बाध्य होने की चेतावनी दी। इस संबंध में सीओ बसंत सिंह का कहना है कि थानाध्यक्ष नौतनवा को प्रकरण से संबंधित समस्त आरोपियों के विरुद्ध तत्काल प्रभाव से सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed