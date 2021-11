{"_id":"6192a746c92061447201ac6d","slug":"action-will-be-taken-if-farmers-go-back-from-the-center-maharajganj-news-gkp416468072","type":"story","status":"publish","title_hn":"Action will be taken if farmers go back from the center","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Action will be taken if farmers go back from the center

Updated Tue, 16 Nov 2021 12:00 AM IST

महराजगंज। इस बार अगर किसान मानक के अनुसार धान लेकर धान क्रय केंद्र पर पहुंचे और केंद्र प्रभारी उन्हें वापस किए तो कार्रवाई होगी। यह बातें डीएम सत्येंद्र कुमार ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कहीं। उन्होंने कहा कि जिले में धान खरीद के लिए किसानों को पंजीयन कराना जरूरी है। जिन किसानों को धान बेचना है, वह पंजीयन जरूर करा लें। अगली फसल की बुआई के लिए इस अब जिले में डीएपी की डिमांड बढ़ी है। किसानों को खाद की उपलब्धता बेहतर करने के लिए संबंधित विभाग व केंद्र प्रभारियों को जरूरी निर्देश दिए गए है। उन्होंने कहा कि जिले में 30 नवंबर तक मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा। ऐसे में युवा मतदाता जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, वह मतदाता सूची में नाम दर्ज कराएं। संवाद