फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   A married woman resident of Ambedkar Nagar in Chowk police station area made allegations

Maharajganj News: विवाहिता को पीटकर घर से निकाला, नाबालिग से दूसरी शादी का आरोप

Tue, 06 Oct 2026 01:50 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:50 AM IST
विज्ञापन
A married woman resident of Ambedkar Nagar in Chowk police station area made allegations
महराजगंज। चौक थाना क्षेत्र के अंबेडकर नगर निवासी विवाहिता ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए घर से निकालने का आरोप लगाया है। आरोप है कि इसके बाद उसके पति ने नाबालिग से दूसरी शादी कर ली। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
विज्ञापन

पीड़िता पूजा भारती ने तहरीर में बताया उसका विवाह वार्ड नंबर एक निवासी रवि कुमार के साथ हुआ था। दंपती का एक पुत्र अंकित है। आरोप है कि पति, जेठ श्रीकिशुन, जेठानी कमलावती और अन्य लोग आए दिन अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट करते थे। बीते 26 सितंबर को वह ससुराल पहुंची थी। आरोप है कि मारपीट कर घर से भगा दिया गया। घर में ताला लगाकर रविकुमार अपनी बहन के घर चला गया। रातभर इंतजार करने के बाद पीड़िता अपने पिता के घर लौट गई।
विज्ञापन

पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि उसके पति ने पहली शादी की बात छिपाकर पिपरिया गुरु गोबिंद राय निवासी एक नाबालिग लड़की से शादी की और बाद में उसे कहीं भगा दिया गया। पीड़िता ने मामले की सक्षम अधिकारी से जांच कराने की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

चौक थानाध्यक्ष मनीष पटेल ने बताया कि तहरीर के आधार आरोपी रवि कुमार, श्रीकिशुन, कमलावती, संतराज, सोनमती, राजेंद्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed