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Maharajganj News: अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 70 वर्षीय महिला की मौत

Sat, 07 Nov 2026 02:27 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:27 AM IST
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70-year-old woman dies after being hit by an unidentified vehicle
फरेंदा। थाना क्षेत्र के भैंसहिया गांव में गुरुवार शाम सड़क पार कर रही 70 वर्षीय महिला अज्ञात वाहन की चपेट में आ गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से परिवार में मातम छा गया।
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भैंसहिया निवासी चांदमाती गुरुवार शाम गांव में ही सड़क पार कर रही थीं। इसी दौरान अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। परिजन उन्हें अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इससे पहले ही उनकी मौत हो गई।
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सूचना पर पहुंची पुलिस ने आवश्यक विधिक कार्रवाई की। थानाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
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