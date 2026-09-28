Maharajganj News: जनपद में बनेंगे 39 एएनएम उपकेंद्र, शासन से प्रस्ताव स्वीकृत

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प्रस्तावित एएनएम उपकेंद्रों में लेबर रूम, क्लीनिक रूम और चेंजिंग रूम समेत आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके अलावा एएनएम के रहने के लिए आवास की भी व्यवस्था होगी। इससे उपकेंद्र पर तैनात एएनएम का ठहराव सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। ग्रामीणों को स्वास्थ्य संबंधी छोटी-छोटी जरूरतों के लिए भी स्वास्थ्य केंद्रों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के साथ ही संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। उपकेंद्रों पर प्रसव की सुविधा उपलब्ध होने से गर्भवती महिलाओं को समय पर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। वहीं, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के नियमित टीकाकरण में भी सुविधा होगी। उपकेंद्रों पर एएनएम के रहने की व्यवस्था होने से स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतरता बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। विशेषकर दूर-दराज के गांवों में रहने वाले लोगों को इसका सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।जिले में 39 एएनएम उपकेंद्रों का निर्माण कराया जाना है। शासन स्तर से इसकी स्वीकृति मिल चुकी है। इसके बनने से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। इन उपकेंद्रों का निर्माण 15वें वित्त आयोग की धनराशि से कराया जाएगा।- डॉ. राजेश द्विवेदी, डिप्टी सीएमओ