Maharajganj News: हरियाणा की शराब के साथ दो नेपाली तस्कर गिरफ्तार

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जानकारी के अनुसार, पुलिस को मुखबिर के जरिये सूचना मिली थी। कि एक लग्जरी कार से तस्कर भारी मात्रा में हरियाणा की महंगी ब्रांडेड शराब ठूठीबारी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत भारत-नेपाल सीमा से सटे एसएसबी रोड के रास्ते अवैध शराब की खेप नेपाल ले जाई जा रही है। सूचना मिलते ही ठूठीबारी पुलिस एसएसबी रोड पर आ-जा रहे वाहनों की जांच करने लगे। उसी दौरान एक संदिग्ध कार आते हुए दिखाई दिया।पुलिसकर्मियों ने रोककर जांच की तो तलाशी के दौरान कार से 28 पेटी में रखा 336 पीस एबसुल वोदका, जेम्स व्हिस्की, जैक डैनिएल्स, वेलेंटाइन व्हिस्की, रेड लेबल व्हिस्की, ब्लैक लेबल व्हिस्की बरामद हुई। पुलिस ने मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।इस संबंध में ठूठीबारी कोतवाली प्रभारी अमित सिंह ने बताया कि हरियाणा की 28 पेटी अवैध शराब के साथ नेपाल के भरतपुर जिले के भोजाड वार्ड-11 निवासी सुब्बा क्षेत्रीय व विष्णु केसी को गिरफ्तार किया गया है। आबकारी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उनका चालान कर दिया गया।