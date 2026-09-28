Maharajganj News: कार की टक्कर से ई-रिक्शा सवार दो घायल
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:51 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:51 AM IST
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खुशहालनगर। घुघली-कप्तानगंज मार्ग पर रविवार रात करीब 8:30 बजे तेज रफ्तार कार ने ई-रिक्शा में टक्कर मार दी। हादसे में ई-रिक्शा सवार चैनपुर निवासी किशन जायसवाल (25) और खानपुर निवासी आकाश जायसवाल (20) गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार की रफ्तार तेज थी। टक्कर के बाद ई-रिक्शा क्षतिग्रस्त हो गया और दोनों युवक सड़क पर गिरकर घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।सूचना पर स्थानीय चौकी प्रभारी शिवम राय पुलिस टीम के साथ पहुंचे। उन्होंने स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। दुर्घटना में कार भी क्षतिग्रस्त हुई है। घुघली थानाध्यक्ष अरविंद सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है। वाहन कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
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