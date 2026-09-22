Lalitpur News: फसल काट रहे युवक को जंगली जीव ने काटा
झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 11:47 PM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 11:47 PM IST
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मड़ावरा। खेत में उड़द की फसल काटते समय थाना क्षेत्र के ग्राम रनगांव 21 वर्षीय निवासी पुष्पेंद्र पुत्र मोहन लोधी को को विष खोपड़ा (गोयरा) नामक छिपकली ने काट लिया। युवक को उसके परिजनों द्वारा उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया जहां उसने बताया कि फसल काटने के दौरान गोयरे नामक छिपकली द्वारा उसे काट लिया। भयभीत होने से उसकी हालात बिगड़ने पर उसे अस्पताल लाया गया जहां प्राथमिक उपचार के बाद पुष्पेंद्र की स्थिति सामान्य हो गई।
क्षेत्रीय वन अधिकारी मोहम्मद नदीम बताते हैं कि विष खोपड़ा या स्थानीय भाषा में गोयरा कही जाने वाली छिपकली वास्तव में जहरीली और जानलेवा नहीं होती लेकिन किन्हीं कारणवश काट लेती है तो उसकी लार और दांतों में मौजूद रोगाणुओं से संक्रमण फैल सकता है, यदि छिपकली काट ले तो चिकित्सक से सलाह अवश्य लें।
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क्षेत्रीय वन अधिकारी मोहम्मद नदीम बताते हैं कि विष खोपड़ा या स्थानीय भाषा में गोयरा कही जाने वाली छिपकली वास्तव में जहरीली और जानलेवा नहीं होती लेकिन किन्हीं कारणवश काट लेती है तो उसकी लार और दांतों में मौजूद रोगाणुओं से संक्रमण फैल सकता है, यदि छिपकली काट ले तो चिकित्सक से सलाह अवश्य लें।
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