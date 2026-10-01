शाकाहार : सेहत से संवेदना तक, बदल रही है दुनिया की थाली

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‘शाकाहार से जीवन में आती है सात्विकता’फोटो-19भारतीय संस्कृति में शाकाहार को सर्वोत्तम आहार माना गया है। शाकाहार शरीर को निरोग रखने के साथ जीवन को भी श्रेष्ठ बनाता है। इससे मन और बुद्धि निर्मल व पवित्र बनते हैं। जीवन सात्विकता के कारण सरलता और सहजता का पर्याय बन जाता है। शाकाहार नैतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक उन्नति की ओर प्रवृत्त करता है।”—मुनि मंगलानंद महाराज, प्रागैतिहासिक तीर्थक्षेत्र नवागढ़ में चातुर्मासरत‘स्वास्थ्य के साथ पर्यावरण संरक्षण में भी सहायक’फोटो-20शाकाहार स्वस्थ जीवनशैली प्रदान करता है। यह पर्यावरण संरक्षण में भी सहायक है। आपसी प्रेम और मैत्री भाव बढ़ाने के साथ दूसरे के दुख को समझने की मानवीय प्रवृत्ति का विकास करता है। इससे क्षमा आदि श्रेष्ठ गुणों का विकास होता है। शाकाहार शक्ति, बुद्धि और स्वास्थ्य प्रदान करता है।—मुनि विकौशल सागर महाराज, महरौनी में चातुर्मासरत‘स्वास्थ्य, अहिंसा और पर्यावरण तीनों से जुड़ा’फोटो-21शाकाहार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें स्वास्थ्य, अहिंसा और पर्यावरण तीनों विमर्श एक साथ जुड़ते हैं। अमेरिकन डाइटेटिक एसोसिएशन और कनाडा के आहारविदों के अनुसार, अच्छी तरह से योजनाबद्ध शाकाहारी आहार जीवन के सभी चरणों में पर्याप्त पोषक और स्वास्थ्यप्रद हो सकता है तथा कुछ बीमारियों की रोकथाम और उपचार में स्वास्थ्य लाभ दे सकता है।—डॉ. सुनील जैन ‘संचय’, निदेशक, उत्कर्ष समूह भारतजीवों के प्रति संवेदना और सह-अस्तित्व जरूरीफोटो-22शाकाहार की चर्चा को केवल मनुष्य के स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रखना चाहिए। इसका सीधा संबंध जीव-जगत और पर्यावरण के संरक्षण से भी है। पशु-पक्षियों और अन्य जीवों के संरक्षण के लिए केवल कानून और संस्थागत प्रयास पर्याप्त नहीं हैं। समाज में जीवों के प्रति संवेदना, दया और सह-अस्तित्व की भावना विकसित करना भी आवश्यक है।पुष्पेंद्र सिंह चौहान, अध्यक्ष, मानव ऑर्गेनाइजेशन एवं पर्यावरणविदमांसाहार के नुकसान पर भी चर्चा जरूरीफोटो-23मांसाहार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इससे शरीर के विभिन्न अंगों और प्रणालियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यह मनुष्य में तामसिक प्रवृत्तियां बढ़ाता है। प्रकृति ने मनुष्य को शाकाहारी बनाया है, जो उसकी शारीरिक रचना और पाचन तंत्र से सिद्ध होता है।—कृष्णकांत रावत, शिक्षकसंतुलित शाकाहारी आहार में जरूरी पोषक तत्वफोटो-24संतुलित शाकाहारी आहार में प्रोटीन, विटामिन और खनिज जैसे आवश्यक पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में लिए जा सकते हैं। सामान्यतः ऐसे आहार में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अधिक तथा संतृप्त वसा कम हो सकती है। उचित संतुलन के साथ शाकाहारी आहार हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसे रोगों के जोखिम को कम करने में सहायक हो सकता है।—देवीशंकर कुशवाहा, शिक्षक