संवाद न्यूज एजेंसीपुलवारा। वीबी-जी राम जी योजना से जुड़े ग्राम रोजगार सेवकों और अन्य कार्मिकों ने विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार को विकासखंड बार परिसर में धरना-प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर मांगों के समर्थन में आवाज उठाई।प्रदेश स्तर पर निर्धारित आंदोलन कार्यक्रम के तहत 23 से 30 नवंबर तक ब्लॉक स्तर पर धरना-प्रदर्शन और कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। इसीक्रम में बुधवार को बार ब्लॉक परिसर में कर्मचारियों ने धरना दिया। उन्होंने मांगों के समाधान के लिए शासन और संबंधित अधिकारियों से कार्रवाई की मांग उठाई। कर्मियों ने कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी तो आंदोलन के अगले चरण में 27 नवंबर को जिला मुख्यालय ललितपुर में विशाल धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान शिवनारायण तिवारी, जयहिंद सिंह, सुरेंद्र सिंह, चंपालाल कुशवाहा, अजय कुमार, श्रीप्रकाश, विनोद मिश्रा और सूरज यादव मौजूद रहे।