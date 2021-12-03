Lalitpur News: युवक का शव घर के पास के कुएं में उतराता मिला
झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 12:15 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 12:15 AM IST
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ललितपुर। थाना मड़ावरा के ग्राम गढौली कलां में बृहस्पतिवार को 42 वर्षीय विनोद का शव कुएं में उतराता मिला। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की। परिजनों ने आशंका जताई कि विनोद की मौत रात में पैर फिसलने से कुएं में गिरने और डूबने के कारण हुई।
जानकारी के अनुसार, विनोद बुधवार की रात घर से बाहर निकला और वापस नहीं लौटा। परिजनों ने उसकी खोजबीन की लेकिन कहीं कोई पता नहीं चला। बृहस्पतिवार की सुबह करीब 11 बजे विनोद की पत्नी सुमन घर के सामने स्थित बिना मुंडेर के कुएं के पास गई। वहां उसने कुएं के अंदर पानी में विनोद का शव उतराता देखा। सूचना पर मड़ावरा पुलिस मौके पर पहुंची और गांव के लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला।
थाना मड़ावरा प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार मिश्रा ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि मृतक युवक शराब पीता था। रात को बिना मुंडेर के कुएं के पास से निकलते समय वह फिसलकर उसमें गिर गया। पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई।
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जानकारी के अनुसार, विनोद बुधवार की रात घर से बाहर निकला और वापस नहीं लौटा। परिजनों ने उसकी खोजबीन की लेकिन कहीं कोई पता नहीं चला। बृहस्पतिवार की सुबह करीब 11 बजे विनोद की पत्नी सुमन घर के सामने स्थित बिना मुंडेर के कुएं के पास गई। वहां उसने कुएं के अंदर पानी में विनोद का शव उतराता देखा। सूचना पर मड़ावरा पुलिस मौके पर पहुंची और गांव के लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला।
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थाना मड़ावरा प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार मिश्रा ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि मृतक युवक शराब पीता था। रात को बिना मुंडेर के कुएं के पास से निकलते समय वह फिसलकर उसमें गिर गया। पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई।
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