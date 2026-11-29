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संवाद न्यूज एजेंसीललितपुर। जिले में पारा गिरने के साथ सर्दी बढ़ती जा रही है, लेकिन नगर पालिका के रैन बसेरों में अब तक जरूरी इंतजाम नहीं हुए हैं। कहीं बिजली और सफाई की व्यवस्था नहीं है तो कहीं रैन बसेरों पर ताले लटक रहे हैं। नई बस्ती के रैन बसेरे तक पहुंचने का रास्ता भी ठीक नहीं है। शहर कोतवाली के सामने बने रैन बसेरों में रजाई और गद्दे तक नहीं हैं। ऐसे में बेसहारा और जरूरतमंद लोग सर्द रातें कैसे गुजारेंगे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।सीन-1 : सदनशाह में बिजली और सफाई का अभावसदनशाह चौराहे के पास स्थित रैन बसेरे में सर्दी से बचाव के इंतजाम नहीं हैं। यहां रोशनी के लिए लाइट तक नहीं लगी है। सफाई न होने से परिसर बदहाल है। भवन के भूतल का हिस्सा जर्जर है। खिड़कियों के कांच टूटे हुए हैं। रोशनदान में भी कांच नहीं हैं। ऐसे में यहां ठहरने वालों को सर्दी से राहत मिलना मुश्किल है।सीन-2 : चंडी मंदिर परिसर के रैन बसेरे पर तालागांधीनगर स्थित चंडी मंदिर परिसर में रैन बसेरा बना है, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता ठीक नहीं है। दूर से रैन बसेरा दिखाई भी नहीं देता। स्टेशन क्षेत्र में आने वाले राहगीरों और जरूरतमंदों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। कोई यहां पहुंच भी जाए तो बाहर लगे ताले के कारण ठहर नहीं सकता।सीन-3 : मेडिकल कॉलेज के रैन बसेरों में भी तालेमेडिकल कॉलेज परिसर में तीमारदारों के लिए दो रैन बसेरे बनाए गए हैं। इनमें से एक में सरिया और सीमेंट जैसी निर्माण सामग्री रखी है। इस पर ताला लगा है। दूसरे रैन बसेरे में टेबल और मैटी बिछी हैं। वहां भी ताला लगा हुआ है। ऐसे में अस्पताल आने वाले मरीजों के तीमारदारों को ठहरने में परेशानी हो रही है। बस स्टैंड स्थित प्रतीक्षालय की स्थिति भी लगभग ऐसी ही है।सीन-4 : कोतवाली के सामने रैन बसेरों में इंतजाम नहींशहर कोतवाली के सामने दो रैन बसेरे हैं। इनमें एक शिक्षक रैन बसेरा और दूसरा नगर पालिका का है। दोनों में सर्दी से बचाव के इंतजाम नहीं किए गए हैं। सफाई तक नहीं हुई है। खिड़कियों के कांच टूटे हुए हैं। रजाई और गद्दे भी नहीं हैं। ऐसे में यहां ठहरने वालों को सर्द हवाओं से बचना मुश्किल होगा।डायट के सामने आश्रय गृह तैयार है। इसमें 100 लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। लोगों की संख्या बढ़ने पर रैन बसेरों में भी तैयारियां की जाएंगी।- दिनेश कुमार, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद