शिक्षा में आगे बढ़ने में मददगार साबित होगी छात्रवृत्ति : सोनाली

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

समारोह मुनि विशद सागर महाराज और मुनि शिव सागर महाराज के मंगल सानिध्य में हुआ। दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति के अध्यक्ष डॉ अक्षय जैन टड़ैया ने कहा कि ट्रस्ट के माध्यम से प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्ति उन्हें मंजिल तक पहुंचाने की राह आसान करेगी।समाज के संयोजक सनत जैन खजुरिया, प्रबंधक मनोज जैन, मोदी पंकज जैन,अशोक जैन ने कार्यक्रम को संबोधित किया। रेखा कड़की ने मंगलाचरण किया और महिला संभाग ने ''मेरी भावना'' का वाचन किया। संस्था की प्रगति रिपोर्ट जैनेंद्र नजा और मनोज नजा ने प्रस्तुत की। संस्थापक सदस्य प्राचार्य अजय जैन ने अपनी धर्मपत्नी विजया जैन की स्मृति में शिक्षा पुरस्कार प्रति वर्ष देने की घोषणा की। इस मौके पर ट्रस्ट के संरक्षक सदस्य जैनेंद्र नजा, महेंद्र सराफ,ज्ञान चंद जैन ,मनोज नजा, राजकुमार सराफ ,अशोक जैन, महिपाल जैन, अखिलेश जैन,विजय जैन मौजूद रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन सनत जैन खजुरिया और सुनील सराफ ने किया।मुनि श्री का आशीर्वादमुनि श्री विशद सागर जी महाराज ने अपनी मंगल देशना दी। उन्होंने छात्र-छात्राओं को आशीर्वाद प्रदान किया। मुनि श्री ने सभी व्यसनों से दूर रहने का संदेश दिया। उन्होंने चरित्र निर्माण और सद्गुणों को धारण करने पर जोर दिया। ट्रस्ट के इस कार्य की मुनि श्री ने सराहना की।