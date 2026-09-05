Lalitpur News: संस्कृत प्रतियोगिताओं में साढूमल विद्यालय रहा अव्वल
संवाद न्यूज एजेंसी, ललितपुर Updated Sat, 05 Sep 2026 02:12 AM IST
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ललितपुर। गीत गायन एवं संस्कृत सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में श्री महावीर दिगंबर जैन संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, साढूमल के छात्र-छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विद्यालय का नाम रोशन किया।
जनपद स्तरीय प्रतियोगिता में 25 से अधिक विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच कक्षा आठ की छात्राएं कंचन कुशवाहा, विनीता कुशवाहा एवं खुशबू कुशवाहा ने गीत गायन प्रतियोगिता में शानदार प्रस्तुति दी। इसमें कंचन कुशवाहा ने द्वितीय स्थान प्राप्त कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया। वहीं संस्कृत सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में कक्षा 10 के चंद्रशेखर, मंजरी एवं काजल ने प्रतिभाग कर अपने संस्कृत ज्ञान एवं प्रतिभा का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य अभिषेक जैन शास्त्री एवं संस्कृत शिक्षक शीलचंद्र जैन के मार्गदर्शन एवं विद्यार्थियों के निरंतर अभ्यास का परिणाम यह शानदार उपलब्धि रही।
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जनपद स्तरीय प्रतियोगिता में 25 से अधिक विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच कक्षा आठ की छात्राएं कंचन कुशवाहा, विनीता कुशवाहा एवं खुशबू कुशवाहा ने गीत गायन प्रतियोगिता में शानदार प्रस्तुति दी। इसमें कंचन कुशवाहा ने द्वितीय स्थान प्राप्त कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया। वहीं संस्कृत सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में कक्षा 10 के चंद्रशेखर, मंजरी एवं काजल ने प्रतिभाग कर अपने संस्कृत ज्ञान एवं प्रतिभा का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य अभिषेक जैन शास्त्री एवं संस्कृत शिक्षक शीलचंद्र जैन के मार्गदर्शन एवं विद्यार्थियों के निरंतर अभ्यास का परिणाम यह शानदार उपलब्धि रही।
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