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00000दृश्य-1फोटो-2जीर्णोद्धार के बाद भी अधिकांश समय बंदमेडिकल कॉलेज के बगल में स्थित सामुदायिक शौचालय का हाल ही में जीर्णोद्धार कराया गया था। नगर पालिका अध्यक्ष सोनाली जैन ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। जीर्णोद्धार के बाद भी यह शौचालय अधिकांश समय बंद ही रहता है। उससे पहले भी यह लंबे समय से बंद था। रविवार को भी इस शौचालय पर ताला लटका मिला। शौचालय का उद्देश्य लोगों को स्वच्छ सुविधा देना था, जो नियमित संचालन न होने से अधूरा रह गया है।000000000000000000दृश्य-2फोटो-3कचहरी रोड और नगर पालिका परिसर के शौचालयकचहरी रोड पर बना सार्वजनिक शौचालय भी लंबे समय से बंद पड़ा है। रविवार को यहां भी मुख्य द्वार पर ताला लटका मिला। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह शौचालय केवल नाम के लिए बनाया गया है। दूर-दराज से फरियाद लेकर आने वाले ग्रामीणों को इसके बंद रहने से बहुत परेशानी होती है।00000000000000फोटो-4दृश्य-3सफाई का अभाव और स्थानीय लोगों को असुविधानगर पालिका की नीचे वाली बिल्डिंग में बने बाथरूम और शौचालय भी गंदगी से सराबोर मिले। गंदगी और बदबू के कारण वहां एक मिनट रुकना भी मुश्किल था। इन शौचालयों की नियमित सफाई नहीं होती है। इस कारण स्थानीय दुकानदारों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। गंदगी और बदबू से आसपास का वातावरण भी प्रभावित होता है। खुले में शौच से मुक्ति दिलाने के लिए सरकारी धन खर्च किया जा रहा है। वहीं, दूसरी ओर ये शौचालय बंद रहने से लोगों को अन्य विकल्प तलाशने पड़ते हैं।000000बंद शौचालयों को खोलने की मांगशहर में सार्वजनिक शौचालयों की ऐसी स्थिति चिंताजनक है। स्थानीय निवासी कल्लू ग्वाला और अभिषेक ने नगर पालिका परिषद के अधिकारियों से मांग की है। उन्होंने बंद पड़े सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों को तत्काल खुलवाने की अपील की है। उनका कहना है कि सरकारी धन से तैयार की गई सुविधाओं का वास्तविक लाभ आम लोगों को मिलना चाहिए। शौचालयों के नियमित संचालन से ही स्वच्छता अभियान सफल हो पाएगा।0000000वर्जनबंद मिले शौचालयों के संचालन की जांच कराने के साथ ही उन्हें नियमित रूप से खुलवाया जाएगा। ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े।-दिनेश कुमार विश्वकर्मा,अधिशासी अधिकारी नगर पालिका ललितपुर।