फीता कटा, ताला लटका : उद्घाटन के बाद भी खुले नहीं शौचालय
झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 22 Nov 2026 11:40 PM IST
Updated Sun, 22 Nov 2026 11:40 PM IST
विज्ञापन
ललितपुर। शहर में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नगर पालिका परिषद की ओर से लाखों रुपये खर्च कर सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालय बनवाए गए हैं। ये शौचालय लोगों के लिए उपयोगी साबित होने के बजाय केवल प्रदर्शन की वस्तु बनकर रह गए हैं। इनकी खराब स्थिति नगर पालिका परिषद के स्वच्छता संबंधी दावों की पोल खोल रही है। जिम्मेदारों की अनदेखी के कारण राहगीरों और स्थानीय लोगों को मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रही है। कई शौचालयों पर उद्घाटन के बाद से ही ताले लटक रहे हैं। कुछ के लंबे समय से बंद पड़े होने के कारण लोगों को परेशानी हो रही है।
00000
दृश्य-1
फोटो-2
जीर्णोद्धार के बाद भी अधिकांश समय बंद
मेडिकल कॉलेज के बगल में स्थित सामुदायिक शौचालय का हाल ही में जीर्णोद्धार कराया गया था। नगर पालिका अध्यक्ष सोनाली जैन ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। जीर्णोद्धार के बाद भी यह शौचालय अधिकांश समय बंद ही रहता है। उससे पहले भी यह लंबे समय से बंद था। रविवार को भी इस शौचालय पर ताला लटका मिला। शौचालय का उद्देश्य लोगों को स्वच्छ सुविधा देना था, जो नियमित संचालन न होने से अधूरा रह गया है।
000000000000000000
दृश्य-2
फोटो-3
कचहरी रोड और नगर पालिका परिसर के शौचालय
कचहरी रोड पर बना सार्वजनिक शौचालय भी लंबे समय से बंद पड़ा है। रविवार को यहां भी मुख्य द्वार पर ताला लटका मिला। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह शौचालय केवल नाम के लिए बनाया गया है। दूर-दराज से फरियाद लेकर आने वाले ग्रामीणों को इसके बंद रहने से बहुत परेशानी होती है।
विज्ञापन
00000000000000
फोटो-4
दृश्य-3
सफाई का अभाव और स्थानीय लोगों को असुविधा
नगर पालिका की नीचे वाली बिल्डिंग में बने बाथरूम और शौचालय भी गंदगी से सराबोर मिले। गंदगी और बदबू के कारण वहां एक मिनट रुकना भी मुश्किल था। इन शौचालयों की नियमित सफाई नहीं होती है। इस कारण स्थानीय दुकानदारों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। गंदगी और बदबू से आसपास का वातावरण भी प्रभावित होता है। खुले में शौच से मुक्ति दिलाने के लिए सरकारी धन खर्च किया जा रहा है। वहीं, दूसरी ओर ये शौचालय बंद रहने से लोगों को अन्य विकल्प तलाशने पड़ते हैं।
000000
बंद शौचालयों को खोलने की मांग
शहर में सार्वजनिक शौचालयों की ऐसी स्थिति चिंताजनक है। स्थानीय निवासी कल्लू ग्वाला और अभिषेक ने नगर पालिका परिषद के अधिकारियों से मांग की है। उन्होंने बंद पड़े सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों को तत्काल खुलवाने की अपील की है। उनका कहना है कि सरकारी धन से तैयार की गई सुविधाओं का वास्तविक लाभ आम लोगों को मिलना चाहिए। शौचालयों के नियमित संचालन से ही स्वच्छता अभियान सफल हो पाएगा।
0000000
वर्जन
बंद मिले शौचालयों के संचालन की जांच कराने के साथ ही उन्हें नियमित रूप से खुलवाया जाएगा। ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े।-दिनेश कुमार विश्वकर्मा,अधिशासी अधिकारी नगर पालिका ललितपुर।
विज्ञापन
00000
दृश्य-1
फोटो-2
जीर्णोद्धार के बाद भी अधिकांश समय बंद
मेडिकल कॉलेज के बगल में स्थित सामुदायिक शौचालय का हाल ही में जीर्णोद्धार कराया गया था। नगर पालिका अध्यक्ष सोनाली जैन ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। जीर्णोद्धार के बाद भी यह शौचालय अधिकांश समय बंद ही रहता है। उससे पहले भी यह लंबे समय से बंद था। रविवार को भी इस शौचालय पर ताला लटका मिला। शौचालय का उद्देश्य लोगों को स्वच्छ सुविधा देना था, जो नियमित संचालन न होने से अधूरा रह गया है।
विज्ञापन
000000000000000000
दृश्य-2
फोटो-3
कचहरी रोड और नगर पालिका परिसर के शौचालय
कचहरी रोड पर बना सार्वजनिक शौचालय भी लंबे समय से बंद पड़ा है। रविवार को यहां भी मुख्य द्वार पर ताला लटका मिला। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह शौचालय केवल नाम के लिए बनाया गया है। दूर-दराज से फरियाद लेकर आने वाले ग्रामीणों को इसके बंद रहने से बहुत परेशानी होती है।
विज्ञापन
00000000000000
फोटो-4
दृश्य-3
सफाई का अभाव और स्थानीय लोगों को असुविधा
नगर पालिका की नीचे वाली बिल्डिंग में बने बाथरूम और शौचालय भी गंदगी से सराबोर मिले। गंदगी और बदबू के कारण वहां एक मिनट रुकना भी मुश्किल था। इन शौचालयों की नियमित सफाई नहीं होती है। इस कारण स्थानीय दुकानदारों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। गंदगी और बदबू से आसपास का वातावरण भी प्रभावित होता है। खुले में शौच से मुक्ति दिलाने के लिए सरकारी धन खर्च किया जा रहा है। वहीं, दूसरी ओर ये शौचालय बंद रहने से लोगों को अन्य विकल्प तलाशने पड़ते हैं।
000000
बंद शौचालयों को खोलने की मांग
शहर में सार्वजनिक शौचालयों की ऐसी स्थिति चिंताजनक है। स्थानीय निवासी कल्लू ग्वाला और अभिषेक ने नगर पालिका परिषद के अधिकारियों से मांग की है। उन्होंने बंद पड़े सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों को तत्काल खुलवाने की अपील की है। उनका कहना है कि सरकारी धन से तैयार की गई सुविधाओं का वास्तविक लाभ आम लोगों को मिलना चाहिए। शौचालयों के नियमित संचालन से ही स्वच्छता अभियान सफल हो पाएगा।
0000000
वर्जन
बंद मिले शौचालयों के संचालन की जांच कराने के साथ ही उन्हें नियमित रूप से खुलवाया जाएगा। ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े।-दिनेश कुमार विश्वकर्मा,अधिशासी अधिकारी नगर पालिका ललितपुर।