Lalitpur News: दुष्कर्म के दो आरोपियों पर पुलिस ने की गैंगस्टर की कार्रवाई

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थाना जखौरा प्रभारी निरीक्षक दीपक कुमार ने बताया कि ग्राम थनवारा निवासी रघुवीर पाल और अरुण पाल उर्फ अरुण निवासी ग्राम अमझरा थाना चंदेरी अशोक नगर मध्य प्रदेश एक गिरोह चलाते हैं। आरोपियों के द्वारा अपने साथियों के साथ गांव की महिलाओं, लड़कियों के घर में घुसकर सामूहिक दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी देने जैसी घटनाएं कारित की जाती है। थाना जखौरा के एक गांव निवासी व्यक्ति के घर में घुसकर दोनों आरोपियों ने महिला से सामूहिक दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी दी थी। दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने जांच पूरी कर आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित कर दिया था। आरोपियों की आपराधिक गतिविधियों और मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना जखौरा पुलिस ने आरोपी रघुवीर पाल और अरुण पाल के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की है। सीओ सदर अजय कुमार ने बताया कि दो आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। मामले में आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

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ललितपुर। थाना जखौरा पुलिस ने महिला से घर में घुसकर सामूहिक दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देने वाले दोआरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है।