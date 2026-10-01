Lalitpur News: टीकाकरण से बच गए 25 हजार से अधिक पशु
झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:34 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:34 AM IST
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ललितपुर। जनपद में पशुपालन विभाग गोवंशीय और महेशवंशीय जानवरों को बीमारियों से बचाने के लिए निशुल्क टीके लगा रहा है। इनमें मुंहपका, खुरपका और लंपी वायरस जैसी बीमारियां शामिल हैं। विभाग का दावा है कि टीकाकरण का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है लेकिन छह महीने के छोटे गोवंश और महेशवंशीय बच्चों को अभी छोड़ा गया है। एक वर्ष पूरा होने पर आवश्यकतानुसार उनका भी टीकाकरण किया जाएगा।
जनपद में कुल 5 लाख 4 हजार 226 पशु पंजीकृत हैं। इनमें से 4 लाख 78 हजार 900 पशुओं का टीकाकरण हो चुका है। पशुपालन विभाग गांव-गांव जाकर पशुपालकों को संक्रामक रोगों से बचाव के तरीके बता रहा है। साथ ही उन्हें मुफ्त दवा भी दी जा रही है।
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जिला पशु चिकित्सालय में स्टाफ की कमी
शहर के वर्णी चौराहा के पास स्थित जिला पशु चिकित्सालय में स्टाफ की भारी कमी है। इस चिकित्सालय में केवल एक चिकित्सक तैनात है। इसी चिकित्सक के ऊपर हजारों पशुओं के इलाज की जिम्मेदारी है। यदि यह चिकित्सक छुट्टी पर चला जाए, तो पशुओं का उपचार संभव नहीं हो पाता है। चिकित्सालय में अन्य पदों पर भी कर्मचारियों की कमी बनी हुई है।
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शहर सहित छह विकास खंडों में एफएमडी वैक्सीनेशन फंगस के तहत टीकाकरण किया गया है। अभी तक ब्लॉक तालबेहट में 80 हजार, महरौनी में 80 हजार, बार में 80 हजार, बिरधा में 80 हजार, जखौरा में 78900, मड़ावरा में 80 हजार वैक्सीनेशन हुए हैं। इस प्रकार कुल 4,78,900 पशुओं को टीकाकरण हुआ है। छूटे हुए पशुओं को भी वैक्सीन लगाई जाएगी।-डॉ. प्रियंका पांडेय,नोडल अधिकारी, एफएमडी टीकाकरण
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गौ आश्रय केंद्र सहित पालतू पशुओं का टीकाकरण अभियान जारी है। वैक्सीन के अभाव में शेष पशुओं के लिए वैक्सीन मंगवाई गई है। इसके लिए उच्चाधिकारियों को पत्र भेजा गया है। वैक्सीन आने पर उन पशुओं का टीकाकरण कराया जाएगा।-डॉ.भगवान सिंह, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, ललितपुर।
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जनपद में कुल 5 लाख 4 हजार 226 पशु पंजीकृत हैं। इनमें से 4 लाख 78 हजार 900 पशुओं का टीकाकरण हो चुका है। पशुपालन विभाग गांव-गांव जाकर पशुपालकों को संक्रामक रोगों से बचाव के तरीके बता रहा है। साथ ही उन्हें मुफ्त दवा भी दी जा रही है।
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जिला पशु चिकित्सालय में स्टाफ की कमी
शहर के वर्णी चौराहा के पास स्थित जिला पशु चिकित्सालय में स्टाफ की भारी कमी है। इस चिकित्सालय में केवल एक चिकित्सक तैनात है। इसी चिकित्सक के ऊपर हजारों पशुओं के इलाज की जिम्मेदारी है। यदि यह चिकित्सक छुट्टी पर चला जाए, तो पशुओं का उपचार संभव नहीं हो पाता है। चिकित्सालय में अन्य पदों पर भी कर्मचारियों की कमी बनी हुई है।
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शहर सहित छह विकास खंडों में एफएमडी वैक्सीनेशन फंगस के तहत टीकाकरण किया गया है। अभी तक ब्लॉक तालबेहट में 80 हजार, महरौनी में 80 हजार, बार में 80 हजार, बिरधा में 80 हजार, जखौरा में 78900, मड़ावरा में 80 हजार वैक्सीनेशन हुए हैं। इस प्रकार कुल 4,78,900 पशुओं को टीकाकरण हुआ है। छूटे हुए पशुओं को भी वैक्सीन लगाई जाएगी।-डॉ. प्रियंका पांडेय,नोडल अधिकारी, एफएमडी टीकाकरण
गौ आश्रय केंद्र सहित पालतू पशुओं का टीकाकरण अभियान जारी है। वैक्सीन के अभाव में शेष पशुओं के लिए वैक्सीन मंगवाई गई है। इसके लिए उच्चाधिकारियों को पत्र भेजा गया है। वैक्सीन आने पर उन पशुओं का टीकाकरण कराया जाएगा।-डॉ.भगवान सिंह, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, ललितपुर।