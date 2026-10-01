Lalitpur News: टीकाकरण से बच गए 25 हजार से अधिक पशु

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जनपद में कुल 5 लाख 4 हजार 226 पशु पंजीकृत हैं। इनमें से 4 लाख 78 हजार 900 पशुओं का टीकाकरण हो चुका है। पशुपालन विभाग गांव-गांव जाकर पशुपालकों को संक्रामक रोगों से बचाव के तरीके बता रहा है। साथ ही उन्हें मुफ्त दवा भी दी जा रही है।0000000000000जिला पशु चिकित्सालय में स्टाफ की कमीशहर के वर्णी चौराहा के पास स्थित जिला पशु चिकित्सालय में स्टाफ की भारी कमी है। इस चिकित्सालय में केवल एक चिकित्सक तैनात है। इसी चिकित्सक के ऊपर हजारों पशुओं के इलाज की जिम्मेदारी है। यदि यह चिकित्सक छुट्टी पर चला जाए, तो पशुओं का उपचार संभव नहीं हो पाता है। चिकित्सालय में अन्य पदों पर भी कर्मचारियों की कमी बनी हुई है।000000000शहर सहित छह विकास खंडों में एफएमडी वैक्सीनेशन फंगस के तहत टीकाकरण किया गया है। अभी तक ब्लॉक तालबेहट में 80 हजार, महरौनी में 80 हजार, बार में 80 हजार, बिरधा में 80 हजार, जखौरा में 78900, मड़ावरा में 80 हजार वैक्सीनेशन हुए हैं। इस प्रकार कुल 4,78,900 पशुओं को टीकाकरण हुआ है। छूटे हुए पशुओं को भी वैक्सीन लगाई जाएगी।-डॉ. प्रियंका पांडेय,नोडल अधिकारी, एफएमडी टीकाकरणगौ आश्रय केंद्र सहित पालतू पशुओं का टीकाकरण अभियान जारी है। वैक्सीन के अभाव में शेष पशुओं के लिए वैक्सीन मंगवाई गई है। इसके लिए उच्चाधिकारियों को पत्र भेजा गया है। वैक्सीन आने पर उन पशुओं का टीकाकरण कराया जाएगा।-डॉ.भगवान सिंह, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, ललितपुर।