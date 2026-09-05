Lalitpur News: झांसी-मड़ावरा मदनपुर रोडवेज बस का जल्द शुरू होगा संचालन

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ब्लॉक मड़ावरा का मदनपुर क्षेत्र मध्य प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी लगभग 80 किलोमीटर है। अब तक इस क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुदृढ़ नहीं थी। सीमित बसों के संचालन से क्षेत्रवासियों को आने-जाने में परेशानी होती थी। वहीं, कई वाहनों का सहारा लेकर आवागमन कर रहे थे। इससे तय समय पर गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे थे। आने के बाद जाने के लिए वाहनों की कमी खल रही थी।लेकिन अब क्षेत्रवासी सीधे मदनपुर से जिला व मंडल मुख्यालय तक आवागमन कर सकेंगे। झांसी मदनपुर वाया ललितपुर मड़ावरा की बंद पड़ी रोडवेज बस सेवा को शुरू किया जा रहा है। परमिट मिलने के बाद बीते माह उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के अधिकारियों ने रूट सर्वे किया था। इसमें स्टॉपेज व दूरी का आकलन किया था। इसकी स्वीकृति मुख्यालय से मिल गई है। साथ ही रूट के स्टॉपेज व किराया भी निर्धारित हो गया है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही बस सेवा शुरू की जाएगी। बस के चलने से सुबह से जिला मुख्यालय व मंडल के लिए सफर कर सकेंगे। वहीं, दोपहर बाद ललितपुर से मदनपुर के लिए रवाना होगी। इससे क्षेत्रवासियों को आवागमन की सुविधा होगी।झांसी से मदनपुर वाया ललितपुर, मड़ावरा रूट पर सर्वे पूर्ण हो गया था। स्टॉपेज व किराया भी पोर्टल पर अपलोड हो गया है। जल्द ही बस का संचालन शुरू किया जाएगा।उमेशचंद्र आर्या, क्षेत्रीय प्रबंधक, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम