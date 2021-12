ललितपुर: 'परिवारवाद' पर अखिलेश का पलटवार- परिवार वाले ही समझ सकते हैं घर के सदस्य का दर्द

समाजवादी विजय रथ लेकर ललितपुर पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सरकार ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर चौतरफा हमला बोला। इस दौरान उन्होंने पूर्ववर्ती सपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई अपने संबोधन की शुरुआत में अखिलेश ने कहा कि मौसम खराब होने के बाद भी ललितपुर में जमा होने वाली भीड़ को देखकर लखनऊ में बैठे लोगों का मौसम जरूर खराब हो रहा होगा। भाजपा परिवारवाद की बात कहती है लेकिन जिनका परिवार होता है वही जनता का दुख दर्द समझ सकता है।

Politicians in power have always defamed me for dynastic politics but I just want to say this to all of you that only a family man can understand the pain of each and every member of the family: Samajwadi Party President Akhilesh Yadav during his rally in Lalitpur pic.twitter.com/xp5J4gZMPo