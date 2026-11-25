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अब समाजवादी पार्टी ने उन्हें ललितपुर सदर सीट से सपा प्रत्याशी घोषित कर दिया है। कांग्रेस के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत के बीच सपा के इस फैसले ने जिले की सियासत में नई चर्चा छेड़ दी है। विज्ञापन



सपा ने मंगलवार को प्रदेश की पांच विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की सूची जारी की। इसमें ललितपुर सदर से ज्योति सिंह लोधी का नाम भी शामिल है। ज्योति के लिए यह सीट नई नहीं है। पार्टी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में भी उन्हें सदर सीट से प्रत्याशी बनाया था। अब समाजवादी पार्टी ने उन्हें ललितपुर सदर सीट से सपा प्रत्याशी घोषित कर दिया है। कांग्रेस के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत के बीच सपा के इस फैसले ने जिले की सियासत में नई चर्चा छेड़ दी है।सपा ने मंगलवार को प्रदेश की पांच विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की सूची जारी की। इसमें ललितपुर सदर से ज्योति सिंह लोधी का नाम भी शामिल है। ज्योति के लिए यह सीट नई नहीं है। पार्टी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में भी उन्हें सदर सीट से प्रत्याशी बनाया था। विज्ञापन विज्ञापन ललितपुर जिले की सियासत में 23 दिन पहले भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी के मुंह से निकले गीत के बोल एक बार फिर चर्चा में हैं। तुवन मंदिर प्रांगण में एक नवंबर को आयोजित लोधी समाज के सम्मेलन में उन्होंने कहा था- 'ज्योति से ज्योति जलाते चलो'। उस समय मंच पर सपा की पूर्व जिलाध्यक्ष ज्योति सिंह लोधी भी मौजूद थीं।

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उस समय सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन था। हालांकि, वह चुनाव नहीं जीत सकी थीं। बाद में पार्टी ने उन्हें जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी सौंपी। करीब नौ साल बाद सपा ने फिर उन पर भरोसा जताया है।





इधर, एक नवंबर को शहर के तुवन मंदिर प्रांगण में हुए लोधी समाज के सम्मेलन में मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की पिछोर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी की टिप्पणी भी अब राजनीतिक चर्चा का विषय बन गई है।





सम्मेलन में उन्होंने अपने संबोधन के दौरान 'ज्योति से ज्योति जलाते चलो' गीत की पंक्ति सुनाई थी। उस समय मंच पर ज्योति सिंह लोधी भी मौजूद थीं। अब उनके प्रत्याशी घोषित होने के बाद उस टिप्पणी को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि, विधायक की टिप्पणी को ज्योति की उम्मीदवारी से जोड़ने का कोई आधिकारिक आधार सामने नहीं आया है।



कांग्रेस की दावेदारी पर भी निगाहें सपा और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है। ऐसे में ललितपुर सदर सीट पर सपा की ओर से प्रत्याशी घोषित किया जाना गठबंधन के समीकरणों के लिहाज से अहम है। सवाल यह है कि क्या सपा ने इस सीट को अपने खाते में रखने का संकेत दिया है या अंतिम बंटवारे में कोई बदलाव होगा। कांग्रेस नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि उन्हें अभी प्रत्याशी घोषित किए जाने की अधिकृत जानकारी नहीं मिली है। पार्टी के प्रेक्षक ही इस संबंध में कुछ बता सकेंगे।

