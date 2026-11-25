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सिख धर्मावलंबियों में सुबह से ही उत्साह देखा गया। बीते चार दिनों तक नगर में प्रभातफेरी निकाली गई। दिल्ली से आए रागी कीर्तनी जत्था ने भजन प्रस्तुत किए। वक्ताओं ने गुरु नानक देव के मूलमंत्र सबका मालिक एक पर प्रकाश डाला। उन्होंने सभी को परमपिता परमेश्वर की संतान बताया और मिल-जुलकर रहने का संदेश दिया।दोपहर बाद बच्चों के सबद कीर्तन हुए और सभी ने गुरु का लंगर चखा। रात्रि कार्यक्रम में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम से सबका मन मोह लिया। मुख्य ग्रंथी ज्ञानी बलकार सिंह, ज्ञानी चरणजीत सिंह और वीर मनी सिंह के रागी जत्थे ने गुरबाणी कथा कीर्तन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष सोनाली जैन, सदर विधायक रामरतन कुशवाहा, गुरु सिंह सभा के संरक्षक अवतार सिंह और अध्यक्ष ओंकार सिंह सलूजा सहित कई लोग उपस्थित रहे। नगर पालिका अध्यक्ष सोनाली जैन को सरोपा भेंट कर सम्मानित किया गया।इस अवसर पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरविंदर सिंह सलूजा, महामंत्री जगजीत सिंह, मंत्री मनजीत सिंह, चरणजीत सिंह, कोषाध्यक्ष परमजीत सिंह छतवाल, पर्सन सिंह, वीरेंद्र सिंह बीके, जगदीश सिंह लोधी, समाजवादी पार्टी से ज्योति सिंह लोधी मौजूद रहे।