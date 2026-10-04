Lalitpur News: जहरीली शराब कांड में सात पर गैंगस्टर की कार्रवाई

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कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अनुराग अवस्थी के मुताबिक, चार मई 2026 को कोतवाली पुलिस ने ग्राम पनारी क्षेत्र की गंगापुरम कॉलोनी में एक मकान में संचालित नकली शराब की फैक्टरी पकड़ी थी। मौके से रवि लखेरा, मनीष विश्वकर्मा, अंकित विश्वकर्मा निवासी गंगापुरम कॉलोनी, पुष्पेंद्र ठाकुर निवासी ग्राम करगन और चंद्रेश लोधी उर्फ विक्की निवासी ग्राम अंडेला को गिरफ्तार किया गया था।पुलिस ने मौके से नकली शराब बनाने के उपकरण, खाली शीशियां, ढक्कन, रैपर समेत अन्य सामान और वाहन बरामद किए थे।सात के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में रिपोर्टपुलिस के अनुसार, नकली शराब फैक्टरी संचालित करने के मामले में गैंग लीडर रवि लखेरा और गैंग सदस्य मनीष विश्वकर्मा, अंकित विश्वकर्मा, चंद्रेश लोधी उर्फ विक्की, पुष्पेंद्र ठाकुर, शिवानी लखेरा और मोना राजा उर्फ राज प्रताप के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। शनिवार को पुलिस ने मोना राजा उर्फ राज प्रताप निवासी ग्राम खिरिया छतारा, थाना बानपुर और अंकित विश्वकर्मा निवासी गंगापुरम कॉलोनी, थाना कोतवाली को गिरफ्तार कर लिया।नकली शराब फैक्टरी संचालित करने के सात आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। -अजय कुमार, सीओ सदर