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Lalitpur News: रनगांव में 3 किलो गांजे के साथ दंपती गिरफ्तार

Sun, 04 Oct 2026 01:32 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 01:32 AM IST
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Couple arrested with 3 kg of cannabis in Rangaon.
मड़ावरा-रनगांव। थाना पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता पाई है। पुलिस टीम ने रनगांव क्षेत्र में अवैध गांजे की तस्करी कर रहे पति-पत्नी को गिरफ्तार किया। उनके पास से 3 किलो 111 ग्राम गांजा बरामद हुआ।
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पुलिस टीम क्षेत्र में अपराधियों की धरपकड़ और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के लिए गश्त कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली। इसमें बताया गया कि रनगांव में लखन अहिरवार के खेत के पास दो संदिग्ध व्यक्ति गांजा लेकर मौजूद हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। उन्होंने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान जगदीश प्रसाद दुबे (40) और उनकी पत्नी रीना (30) के रूप में हुई। वे सतवांसा थाना मड़ावरा के निवासी हैं। तलाशी लेने पर आरोपियों के पास से 3 किलो 111 ग्राम गांजा मिला। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल दो मोबाइल फोन और 6,300 रुपये नकद भी जब्त किए। दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत मामला दर्ज किया गया है। शनिवार को कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। इस कार्रवाई को उपनिरीक्षक धर्मेंद्र कुमार, उपनिरीक्षक कल्याण सिंह, पुलिसकर्मी नरेंद्र कुमार और अभिषेक ने अंजाम दिया। आरोपी मध्य प्रदेश से गांजा लाकर क्षेत्र में बेचते थे।
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