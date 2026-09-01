फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   Case registered against three accused for attacking BJP leader with a shovel.

Lalitpur News: भाजपा नेता पर फावड़ा से हमला करने में तीन आरोपियों पर रिपोर्ट दर्ज

Tue, 01 Sep 2026 01:23 AM IST
झांसी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ललितपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, ललितपुर Updated Tue, 01 Sep 2026 01:23 AM IST
विज्ञापन
Case registered against three accused for attacking BJP leader with a shovel.
ललितपुर। भाजपा नेता पर कटिंग कराने के दौरान फावड़ा व धारदार हथियारों से हमला कर लहूलुहान करने के मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
विज्ञापन


भाजपा जिला कार्यकारिणी व सांसद निगरानी समिति दिशा समिति के सदस्य गब्बर अहिरवार ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि तीस अगस्त को दोपहर दो बजे वह सेविंग/कटिंग कराने सन्नू सेन की दुकान रावतयाना आया था। तभी पहले से घात लगाए बैठे मोहल्ला गोविंद नगर निवासी खालिद उर्फ बादशाह पुत्र युसूफ खान, रिफाद पुत्र युसूफ खान, अरवाज उर्फ शूटर ने उसे गालियां दीं और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए कहने लगे कि तुझे बहुत घमंड हो गया है, बहुत नेता बनता है। जब उसने गाली देने से मना किया तो सभी ने एकराय होकर जान से मारने की नीयत से उस पर फावड़े एवं धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उसके सिर व शरीर में गंभीर चोटें आईं। लोगों को आता देख वे सभी लोग उसे जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। कोतवाली पुलिस ने उक्त मामले में तीनों आरोपियों पर सुसंगत धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
विज्ञापन


तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

-अजय कुमार, सीओ सिटी।

भाजपा नेता पर हमले की निंदा की, कार्रवाई की मांग

ललितपुर। भाजपा कार्यालय पर जिला इकाई की बैठक में पार्टी के अनुसूचित मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं वर्तमान में दिशा के सदस्य गब्बर अहिरवार पर हमले की कड़ी निंदा की गई। भाजपा नेता बब्बू राजा बुंदेला ने कहा कि यह योगी की सरकार है, जिसमें गुंडे, बदमाशों, अपराधियों को स्पष्ट निर्देश हैं कि या तो वे सुधर जाएं या प्रदेश छोड़ दें। ऐसे में अराजक तत्वों द्वारा भाजपा नेता पर हमला सरकार की अपराधियों के खिलाफ चल रहीं कार्रवाई की सोच के विपरीत है। प्रशासन को ऐसे अपराधियों पर ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि नजीर बन सके। पूर्व अध्यक्ष जगदीश सिंह लोधी ने कहा कि प्रशासन से आग्रह करते हैं कि वह अपराधियों के खिलाफ कड़ी-से-कड़ी कार्रवाई कर के उन्हें यह एहसास कराएं कि यह भाजपा की सुशासन सरकार है। इसमें अपराधियों के लिए या तो जेल में जगह है या प्रदेश से बाहर रहें। इस अवसर पर रमेश कुमार सिंह लोधी, जिला मंत्री ध्रुव सिंह सिसौदिया, दीपक पाराशर, अमन द्विवेदी, जिला मीडिया प्रभारी देवेंद्र गुरु, अजय जैन, अभिषेक सोनी, रुपेश साहू, जगमाल सिंह राजपूत आदि उपस्थित रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed