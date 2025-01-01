Lalitpur News: कृत्रिम कुंड तैयार, आज होगा देवी प्रतिमाओं का विसर्जन

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नवरात्र पर शहर में 200 से अधिक देवी पंडाल सजाए गए हैं। सोमवार को नवमी पर अधिकांश पंडालों में हवन-पूजन किया गया। मंगलवार को देवी प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। इसके लिए पालिका प्रशासन ने गोविंद सागर बांध की तलहटी में कृत्रिम कुंड तैयार कराया है। कुंड तक पहुंचने वाले कच्चे मार्ग की मरम्मत कराई गई है। आसपास साफ-सफाई के साथ देर शाम तक विसर्जन के लिए प्रकाश की व्यवस्था भी की गई है। प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल के लिए नाव की व्यवस्था भी रखी गई है। वहीं, नेहरू महाविद्यालय रोड पर तिराहे के पास पार्किंग की व्यवस्था की गई है, ताकि श्रद्धालुओं को वाहन खड़े करने में परेशानी न हो।बांध के गेट पर मौजूद रहेगी अधिकारियों की टीमपालिकाध्यक्ष सोनाली जैन ने निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को साफ-सफाई, प्रकाश, आवागमन और अन्य जरूरी सुविधाएं समय से दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि देवी प्रतिमाओं का विसर्जन आस्था से जुड़ा पर्व है। ऐसे में व्यवस्थाओं में किसी तरह की कमी नहीं रहनी चाहिए। विसर्जन स्थल पर निगरानी रखने और जरूरत के अनुसार निर्देश देने के लिए गोविंद सागर बांध के गेट पर अधिकारियों की टीम मौजूद रहेगी। यहां माइक के माध्यम से भी व्यवस्थाओं से संबंधित जरूरी निर्देश दिए जाएंगे।