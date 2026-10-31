Lalitpur News: 14 किलोमीटर का दर्द मिटाएगा 45.49 करोड़ का मरहम
संवाद न्यूज एजेंसी, ललितपुर Updated Sat, 31 Oct 2026 02:05 AM IST
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ललितपुर। जनपद के कस्बा बानपुर से तहसील महरौनी मुख्यालय तक आने-जाने वाले लोगों को जल्द जर्जर सड़क से राहत मिलेगी। शासन ने 14 किलोमीटर लंबे बानपुर-महरौनी मार्ग के उच्चीकरण और निर्माण के लिए 45.49 करोड़ रुपये की स्वीकृति दे दी है। सड़क का निर्माण 7.5 मीटर चौड़ाई में कराया जाएगा। इसके लिए 15.92 करोड़ रुपये की धनराशि भी जारी कर दी गई है। इससे करीब एक दर्जन गांवों के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी।
बानपुर से महरौनी तक जाने वाला यह मार्ग लंबे समय से बदहाल था। मरम्मत न होने के कारण जगह-जगह सड़क टूटकर कच्चे रास्ते में बदल गई थी। पुतली घाट पुल के दोनों ओर का एप्रोच मार्ग भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त था। सड़क की चौड़ाई कम होने के कारण चार पहिया वाहनों का निकलना मुश्किल था। दो पहिया वाहन भी ठीक से नहीं चल पाते थे। आए दिन वाहन चालक अनियंत्रित होकर गिरते और चोटिल होते थे। इससे क्षेत्रीय लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही थी।
समस्या को देखते हुए लोक निर्माण विभाग ने सड़क निर्माण की कार्ययोजना तैयार कर उसका एस्टीमेट शासन को भेजा था। बीते दिन शासन से इसे मंजूरी मिल गई। विभाग ने निर्माण कार्य के लिए निविदा प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। यह प्रक्रिया स्वीकृति की प्रत्याशा में शुरू की गई थी। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, निविदा प्रक्रिया पूरी होते ही निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। सड़क बनने से राहगीरों को आवागमन में राहत मिलेगी। वाहन आसानी से निकल सकेंगे और एक-दूसरे को पार करने में भी परेशानी नहीं होगी।
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बानपुर-महरौनी मार्ग के निर्माण के लिए शासन से स्वीकृति मिल गई है। जल्द ही सड़क का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
- विजयचंद्र, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग
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बानपुर से महरौनी तक जाने वाला यह मार्ग लंबे समय से बदहाल था। मरम्मत न होने के कारण जगह-जगह सड़क टूटकर कच्चे रास्ते में बदल गई थी। पुतली घाट पुल के दोनों ओर का एप्रोच मार्ग भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त था। सड़क की चौड़ाई कम होने के कारण चार पहिया वाहनों का निकलना मुश्किल था। दो पहिया वाहन भी ठीक से नहीं चल पाते थे। आए दिन वाहन चालक अनियंत्रित होकर गिरते और चोटिल होते थे। इससे क्षेत्रीय लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही थी।
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समस्या को देखते हुए लोक निर्माण विभाग ने सड़क निर्माण की कार्ययोजना तैयार कर उसका एस्टीमेट शासन को भेजा था। बीते दिन शासन से इसे मंजूरी मिल गई। विभाग ने निर्माण कार्य के लिए निविदा प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। यह प्रक्रिया स्वीकृति की प्रत्याशा में शुरू की गई थी। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, निविदा प्रक्रिया पूरी होते ही निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। सड़क बनने से राहगीरों को आवागमन में राहत मिलेगी। वाहन आसानी से निकल सकेंगे और एक-दूसरे को पार करने में भी परेशानी नहीं होगी।
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बानपुर-महरौनी मार्ग के निर्माण के लिए शासन से स्वीकृति मिल गई है। जल्द ही सड़क का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
- विजयचंद्र, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग