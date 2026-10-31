Lalitpur News: 14 किलोमीटर का दर्द मिटाएगा 45.49 करोड़ का मरहम

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बानपुर से महरौनी तक जाने वाला यह मार्ग लंबे समय से बदहाल था। मरम्मत न होने के कारण जगह-जगह सड़क टूटकर कच्चे रास्ते में बदल गई थी। पुतली घाट पुल के दोनों ओर का एप्रोच मार्ग भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त था। सड़क की चौड़ाई कम होने के कारण चार पहिया वाहनों का निकलना मुश्किल था। दो पहिया वाहन भी ठीक से नहीं चल पाते थे। आए दिन वाहन चालक अनियंत्रित होकर गिरते और चोटिल होते थे। इससे क्षेत्रीय लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही थी।समस्या को देखते हुए लोक निर्माण विभाग ने सड़क निर्माण की कार्ययोजना तैयार कर उसका एस्टीमेट शासन को भेजा था। बीते दिन शासन से इसे मंजूरी मिल गई। विभाग ने निर्माण कार्य के लिए निविदा प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। यह प्रक्रिया स्वीकृति की प्रत्याशा में शुरू की गई थी। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, निविदा प्रक्रिया पूरी होते ही निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। सड़क बनने से राहगीरों को आवागमन में राहत मिलेगी। वाहन आसानी से निकल सकेंगे और एक-दूसरे को पार करने में भी परेशानी नहीं होगी।बानपुर-महरौनी मार्ग के निर्माण के लिए शासन से स्वीकृति मिल गई है। जल्द ही सड़क का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।- विजयचंद्र, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग