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Lakhimpur Kheri News: तीन माह से वेतन नहीं मिला तो अस्पताल गेट पर डाला कूड़ा

Sat, 07 Nov 2026 11:23 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sat, 07 Nov 2026 11:23 PM IST
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Waste dumped at hospital gate after not receiving salary for three months
अस्पताल गेट पर कूड़ा फैलाकर विरोध दर्ज कराते कर्मचारी। स्रोत : स्वयं
ओयल। जिला अस्पताल में तैनात ठेका सफाई कर्मचारियों ने तीन महीने से वेतन न मिलने पर दीपावली के दिन कार्य बहिष्कार कर दिया। नाराज कर्मचारियों ने अस्पताल के मुख्य गेट पर कूड़ा डालकर विरोध जताया।
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कर्मचारियों का कहना था कि तीन महीने से वेतन नहीं मिला है। दीपावली पर भी भुगतान न होने से उनके सामने त्योहार मनाने का संकट खड़ा हो गया है।
कार्य बहिष्कार की सूचना पर सीएमएस डॉ. आरके कोली अस्पताल पहुंचे। उन्होंने कर्मचारियों को शाम तक बकाया वेतन मिलने का आश्वासन दिया, जिसके बाद सभी काम पर लौट आए।
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सीएमएस डॉ. आरके कोली ने बताया कि कर्मचारियों का वेतन भुगतान प्रक्रिया में है। किसी ने उन्हें गलत जानकारी देकर भड़काया था। ऐसा करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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