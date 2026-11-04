फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Volleyball: Green House won by a nine-point margin

वॉलीबॉल : ग्रीन हाउस ने नौ अंकों की बढ़त से मारी बाजी

Wed, 04 Nov 2026 11:29 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Wed, 04 Nov 2026 11:29 PM IST
विज्ञापन
Volleyball: Green House won by a nine-point margin
बॉलीबॉल मैच खेलते ​खिलाड़ी। स्रोत : विद्यालय - फोटो : 1
भीरा। वॉलीबॉल कोर्ट पर ग्रीन हाउस के खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया तो येलो हाउस की टीम को नौ अंकों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। ग्लोबल स्कॉलर्स एकेडमी में आयोजित इंटर-हाउस वॉलीबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में ग्रीन हाउस ने शानदार खेल दिखाते हुए खिताब अपने नाम कर लिया। मुकाबले में दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने अंक हासिल करने के लिए पूरा जोर लगाया। दमदार सर्विस, सटीक पासिंग और बेहतर तालमेल के बीच मुकाबला रोमांचक बना रहा, लेकिन अंत में ग्रीन हाउस ने बढ़त बरकरार रखते हुए ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया।
विज्ञापन

अंडर-16 वर्ग की इस प्रतियोगिता में कक्षा नौ से 12 तक के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। इससे पहले रेड और ब्लू हाउस के बीच पहला मुकाबला हुआ, जिसमें रेड हाउस ने चार अंकों से जीत दर्ज कर अगले दौर में जगह बनाई। इसके बाद रेड और येलो हाउस के बीच सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया। फाइनल में ग्रीन और येलो हाउस की टीमें आमने-सामने थीं।
विज्ञापन

मैच में रेफरी की भूमिका पीटीआई लोकेश कुमार ने निभाई। टूर्नामेंट का संचालन सीनियर कोऑर्डिनेटर शिवम वर्मा और हाउस इंचार्ज शैलेश प्रजापति ने किया। प्रधानाचार्य वीपीएस कठेरिया ने विजेता टीम को ट्रॉफी देकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed