Lakhimpur Kheri News: रंगीन कपड़ों में आए तो कॉलेज के गेट से लौटाए जाएंगे विद्यार्थी

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ड्रेस कोड लागू होने के बाद कुछ समय तक छात्र-छात्राएं यूनिफॉर्म में आ रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसका पालन नहीं हो रहा था। कॉलेज प्रशासन ने छात्रों के लिए हल्के बादामी रंग की फुल शर्ट, कोकाकोला रंग की फुल पैंट, सफेद मोजे और काले जूते निर्धारित किए हैं। छात्राओं के लिए छोटे कॉलर का कोकाकोला रंग का कुर्ता, बादामी रंग की सलवार, हल्के बादामी रंग का दुपट्टा, सफेद मोजे और काले जूते या सैंडल तय किए गए हैं।प्राचार्य प्रो. हेमंत पाल ने बताया कि निर्धारित यूनिफॉर्म में ही प्रवेश दिया जाएगा। इससे विद्यार्थियों में अनुशासन और समानता की भावना विकसित होगी।