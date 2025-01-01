Lakhimpur Kheri News: चौथे दिन भी लापता सूरज का नहीं मिला सुराग

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परिजनों के मुताबिक सूरज सोमवार सुबह अपने साथी विनोद और साहीन के साथ ट्रेन से दुधवा जंगल क्षेत्र में धरती का फूल खोदने गया था। आरोप है कि इसी दौरान वन विभाग की टीम के खदेड़ने पर बचने के लिए तीनों ने नदी में छलांग लगा दी। नदी से विनोद और साहीन को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि सूरज गहरे पानी में लापता हो गया। हादसे में दोनों दोस्तों को सकुशल बरामद कर लिया गया लेकिन सूरज का पता नहीं चल सका। परिजनों ने सूरज की तलाश कराने की मांग की तो एनडीआरएफ की टीम तलाश करने में जुट गई। इस दौरान ड्रोन की भी मदद ली लेकिन नदी में लापता सूरज का पता नहीं लगाया जा सका। एसडीएम पुष्पक तोमर और सीओ जितेंद्र सिंह परिहार भी मौके की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।

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पलियाकलां। दुधवा जंगल क्षेत्र में धरती का फूल खोदने गए युवकों में से नदी में लापता हुए मोहल्ला टेहरा शहरी निवासी सूरज का चौथे दिन भी कोई सुराग नहीं लग सका। एनडीआरएफ और वन विभाग की टीमें स्टीमर के सहारे लगातार नदी में उसकी तलाश कर रही हैं।