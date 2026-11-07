Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   No trace of farmer who drowned in Sharda river even on second day

Lakhimpur Kheri News: शारदा नदी में डूबे किसान का दूसरे दिन भी सुराग नहीं

Sat, 07 Nov 2026 11:22 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sat, 07 Nov 2026 11:22 PM IST
विज्ञापन
No trace of farmer who drowned in Sharda river even on second day
नदी के किनारे मौजूद ग्रामीण। संवाद
महेवागंज। शारदा नदी पार कर खेत देखने जाते समय डूबे किसान राकेश (48) का दूसरे दिन भी पता नहीं चला। शनिवार को एसडीआरएफ की टीम ने स्टीमर से नदी में काफी दूर तक तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।
विज्ञापन

पुलिस के मुताबिक, शारदानगर के मूलचन्द्रपुरवा निवासी राकेश शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे साथी किसान अमरपाल (45) के साथ तैरकर नदी पार कर खेत देखने जा रहे थे। बीच नदी में पानी अधिक होने से दोनों डूबने लगे। अमरपाल किसी तरह तैरकर बाहर निकल आए, जबकि राकेश लापता हो गए। अमरपाल के शोर मचाने पर ग्रामीण जुट गए। सूचना पर पहुंची शारदानगर पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से तलाश कराई, लेकिन सफलता नहीं मिली। सीओ सिटी महक शर्मा ने बताया कि किसान की तलाश में टीम जुटी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed