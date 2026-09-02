Kushinagar News: रोहुआ नाले में फिर बढ़ा पानी, 60 हजार आबादी के आवागमन पर संकट

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रोहुआ नाला सोहगीवरवा बरवा और नौरंगिया, (बिहार) के बीच पड़ता है। यह मार्ग खड्डा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित मरचहवा, बसंतपुर, शिवपुर, हरिहरपुर और नारायणपुर समेत कई गांवों को निचलौल ब्लॉक के सोहगीवरवा बरवा क्षेत्र से जोड़ता है। लोग रोहुआ नाला पार कर बिहार के नौरंगिया पहुंचते हैं। इसके बाद वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल से होते शालिकपुर चौकी और पनियहवा पुल के रास्ते खड्डा तथा अन्य क्षेत्रों में आवागमन करते हैं।स्थानीय लोगों के अनुसार भारत-नेपाल सीमा के पास बिहार के वाल्मीकिनगर थाना क्षेत्र के रामपुरवा और लक्ष्मीपुर तथा भारत-नेपाल के विवादित क्षेत्र सुस्ता के आसपास गंडक नदी की धारा बदलने और कटान से पानी का फैलाव हुआ है। बिहार के निचले इलाकों में जमा पानी की एक धारा सोहगीवरवा बरवा के पास पिपरासी और मटियरवा होते हुए रोहुआ नाला तक पहुंच रही है। इसी कारण नाला में दोबारा पानी बढ़ने की बात कही जा रही है। फिलहाल पानी कम होने के कारण आवागमन जारी है, लेकिन जलस्तर में और वृद्धि हुई तो इस महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग पर नाव चलाने की जरूरत पड़ सकती है। इससे दोनों जिलों के सीमावर्ती गांवों की करीब 60 हजार आबादी की आवाजाही प्रभावित होने की आशंका है।