Kushinagar News: सर्वे-सट्टा मेले में 10 आपत्तियाें का निस्तारण

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मेले में सीएलआईए सुधार से संबंधित चार, क्षेत्रफल सुधार से संबंधित आठ, मोबाइल नंबर से संबंधित चार, आधार से संबंधित दो और बैंक खाता सुधार से संबंधित एक आपत्ति प्राप्त हुई। किसानों की ओर से दर्ज कराई जा रही आपत्तियों की जांच कर आवश्यक सुधार किया जा रहा है।सर्वे-सट्टा मेले के दौरान गन्ना किसानों के सर्वे, सट्टा, गन्ना रकबा, आधार, मोबाइल नंबर और बैंक खाते से संबंधित समस्याओं को सुना जा रहा है। किसानों को अपने अभिलेखों की जांच कराने और किसी प्रकार की त्रुटि होने पर समय से सुधार कराने के लिए जागरूक किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि मेले का उद्देश्य किसानों को गन्ना सर्वे और सट्टा संबंधी अभिलेखों में सुधार का अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि आगामी पेराई सत्र में उन्हें परेशानी न हो। संवाद