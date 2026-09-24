Kushinagar News: बाल अधिकारों के प्रति किया जागरूक
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 02:26 AM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 02:26 AM IST
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पडरौना। विशुनपुरा गांव की मुसहर बस्ती स्थित विद्यालय परिसर में हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वूमेन और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में बुधवार को जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। महिला एवं बाल अधिकारों और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रति छात्र-छात्राओं को जागरूक किया गया।
मिशन कोऑर्डिनेटर नलिन सिंह ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला, निराश्रित महिला पेंशन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना, मुख्यमंत्री बाल सेवा, सामूहिक विवाह, आयुष्मान गोल्डन कार्ड और वृद्धावस्था पेंशन समेत विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, महिला हेल्पलाइन 1090, वन स्टॉप सेंटर 181, पुलिस 112 और एंबुलेंस 108 व 102 की उपयोगिता भी बताई। जेंडर स्पेशलिस्ट वंदना कुशवाहा ने बाल विवाह और दहेज प्रथा के दुष्प्रभावों पर चर्चा की। रामवृक्ष गिरि ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यप्रणाली और बाल अधिकारों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं और शिक्षकों को बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता फैलाने की शपथ दिलाई गई। विभागीय योजनाओं और हेल्पलाइन नंबरों से संबंधित पंपलेट भी वितरित किए गए।
इस दौरान अजय शर्मा, अजय गुप्ता, ब्यूटी भारती, मधु साहा, अंशु चौधरी, सहनाज खातून, गुड्डी भारती, मधु गुप्ता, अंजली शर्मा आदि मौजूद रहे।
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मिशन कोऑर्डिनेटर नलिन सिंह ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला, निराश्रित महिला पेंशन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना, मुख्यमंत्री बाल सेवा, सामूहिक विवाह, आयुष्मान गोल्डन कार्ड और वृद्धावस्था पेंशन समेत विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, महिला हेल्पलाइन 1090, वन स्टॉप सेंटर 181, पुलिस 112 और एंबुलेंस 108 व 102 की उपयोगिता भी बताई। जेंडर स्पेशलिस्ट वंदना कुशवाहा ने बाल विवाह और दहेज प्रथा के दुष्प्रभावों पर चर्चा की। रामवृक्ष गिरि ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यप्रणाली और बाल अधिकारों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं और शिक्षकों को बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता फैलाने की शपथ दिलाई गई। विभागीय योजनाओं और हेल्पलाइन नंबरों से संबंधित पंपलेट भी वितरित किए गए।
विज्ञापन
इस दौरान अजय शर्मा, अजय गुप्ता, ब्यूटी भारती, मधु साहा, अंशु चौधरी, सहनाज खातून, गुड्डी भारती, मधु गुप्ता, अंजली शर्मा आदि मौजूद रहे।