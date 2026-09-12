Kushinagar News: टीईटी की अनिवार्यता का विरोध और पदोन्नति का उठाया मुद्दा

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पडरौना। जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ की जनपदीय कार्यसमिति की बैठक शुक्रवार को रविंद्र नगर स्थित जूनियर हाईस्कूल में हुई। इसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने की। शिक्षकों की समस्याओं पर चर्चा के साथ उनके समाधान के लिए संगठन स्तर से पहल करने पर जोर दिया गया। टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने, लंबित पदोन्नति कराने, जीपीएफ पासबुक और लेखापर्ची जारी करने समेत कई मुद्दे उठे। फाजिलनगर के अध्यक्ष रामेश्वर सिंह ने सेवानिवृत्त शिक्षकों के समूह एलआईसी का मुद्दा उठाया। जिला उपाध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कार्यसमिति की बैठक नियमित अंतराल पर कराने का सुझाव दिया। अंजुल हक ने टीईटी की अनिवार्यता समाप्त होने तक संघर्ष जारी रखने की बात कही। पडरौना के मंत्री कुंजेश्वर सिंह ने संगठन के चुनाव कराने का समर्थन किया। संवाद